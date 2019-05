Carlos de la Nava: «Mi prioridad es Unionistas, estamos hablando y confío en que el acuerdo no será complicado» Carlos de la Nava. / LAYA El club quiere mejorar y después ampliar el año de contrato que le queda, pero su buena actuación en esta temporada no ha pasado desapercibida para otros clubs ISIDRO L. SERRANO Viernes, 24 mayo 2019, 11:32

En una gran temporada de Unionistas de Salamanca CF, Carlos de la Nava ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo salmantino y uno de los más observados por los rivales. Al jugador charro aún le queda un año de contrato y está hablando con el club, que quiere mejorárselo y ampliarlo. Su intención es quedarse en Unionistas, pero su calidad ha despertado el interés de otros clubs.

-¿Esperaba que el equipo acabase en una posición tan cómoda y la Copa como premio?

-Ha sido una gran satisfacción. Yo conocía a muchos jugadores y sabía que podíamos hacer este resultado. Sabía que teníamos buen equipo y que con un poco de suerte, sino nos salían bien las cosas, no íbamos a pasar muchos problemas para mantenernos, como así ha sido.

-¿Considera destacado su papel dentro del equipo?

-La verdad es que ha sido un año muy bueno para mí. He contado con la confianza del cuerpo técnico y de los compañeros. Hemos tenido una buena dinámica todo el año a nivel de equipo y eso siempre ayuda para conseguir un buen rendimiento a nivel personal.

-¿Seguirá aquí la próximo temporada?

–Estamos hablando. Tengo un año de contrato y mi prioridad es Unionistas, eso está claro. Pero tenemos que hablar de algunas cosas. Vamos con calma. Las dos partes tenemos que poner de nuestra parte, pero no creo que hay demasiados problemas. Nos conocemos bien y las dos partes queremos lo mismo.

-¿Se siente valorado dentro del club?

-En ese tipo de cosas es en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Las limitaciones económicas del club las conozco, claro, y la relación es buena. Por eso decía que poco a poco y poniendo todos de nuestra parte espero que consigamos alcanzar un acuerdo.

-Entonces, ¿ha tenido ofertas de otros sitios?

-Ahora que se acabó la temporada siempre hay cosas. Algún equipo se interesa, algún representante... y más cuando has hecho las cosas bien y has marcado goles. Pero por supuesto que yo doy prioridad a Unionistas, de eso no hay ninguna duda.

-¿Confía en que el club consiga formar un buen equipo para la temporada que viene?

-Ojalá. Yo creo que sí. Hay que cubrir las salidas y han sonado algunos nombres. Yo confío en que el club logrará hacer un buen equipo para repetir e incluso mejorar los resultados de esta temporada. Se va gente importante del equipo como son Molina o Admonio y otros, pero el equipo técnico sabe lo que hace.

-Y, pronto, en el nuevo campo

-Es un proyecto muy bonito. Además Unionistas ya no será un novato de la categoría. Se ha adaptado muy a todos los campos donde se ha jugado, ya nos conocen los rivales y ahora tendrá un estadio, se dan todas las circunstancias para seguir mejorando.

-¿Cómo ha sido su relación con Aguirre?

-Yo ya lo conocía. Lo tuve de entrenador, y por eso cuando me preguntabais a principios de temporada yo ya os decía que era un entrenador que saca mucho rendimientos a todos sus equipos y lo ha demostrado aquí. No empezamos muy bien, pero siempre hemos sido muy difíciles de ganar. Aguirre trabaja muy bien defensivamente y luego, arriba, prepara todo muy bien para aprovechar las ocasiones.

-¿Espera que presione para que se quede?

-Con él no he hablado. Lo hago con la comisión deportiva. El intermediario es Gorka. Aunque me imagino que a Roberto le gustaría que me quedase porque querrá dar la mayor continuidad posible al equipo y contar con nosotros. Yo creo que lo he hecho bien y me gustaría quedarme, claro.