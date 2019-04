Carbayo: «Ciudadanos firmó el acuerdo, pero el trabajo lo hemos hecho nosotros» Carlos García Carbayo conversa con Cármen Sánchez Bellota en un pleno / LAYA Acusa al PSOE de «copiar» sus propuestas y asegura que el PP ha cumplido el 98% de su programa electoral en el Ayuntamiento RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Martes, 2 abril 2019, 12:07

Carlos García Carbayo afirmó ayer que opta a su reelección como alcalde de la ciudad con «con un proyecto de estabilidad, responsabilidad, compromiso, cercanía, credibilidad, empuje y confianza» porque «solo el Partido Popular puede garantizar una gestión con tanto beneficio para Salamanca». El candidato popular, que hizo balance de sus cien primeros días como alcalde y de los cuatro años de gobierno del PP durante esta legislatura, se mostró optimista ante los comicios municipales del 26 de mayo y adelantó que su reto es conseguir «los 14 concejales como mínimo» que le garantizarán la mayoría absoluta, subrayado también que fomentará «el diálogo» para gobernar la ciudad si las urnas son generosas con su proyecto.

Sin embargo, el alcalde no aclaró si, en el caso de no conquistar la mayoría absoluta, volverá a pactar con Ciudadanos como ha hecho el PP a lo largo de los últimos cuatro años. No obstante, reconoció que el acuerdo de legislatura con el grupo naranja es el que permitió a su partido gestionar la ciudad y «desarrollar actuaciones en beneficio de los ciudadanos». Sin embargo, lanzó un irónico y contundente mensaje contra Cs cuando proclamó que si bien «los dos partidos pusimos la firma en el acuerdo, es el Partido Popular el que hizo el trabajo»

Carbayo rehusó desvelar los nombres de las personas que integrarán la lista electoral de los populares al Consistorio, aunque resultó especialmente llamativo que en la presentación del balance de la legislatura estuviera acompañado por sus cuatro tenientes de alcalde, como son Carmen Sánchez Bellota, María José Fresnadillo, Fernando Rodríguez y Julio López Revuelta, quienes figuran en las quinielas periodísticas y políticas como firmes aspirantes para formar parte de la candidatura.

Respecto a la oposición, el alcalde criticó «la visión negativa y destructiva» de Salamanca que tiene el PSOE y, especialmente, Ganemos. Y acusó al Partido Socialista de practicar un «copia, copia y copia» de las ideas del PP, como es el caso del programa de atracción del talento científico.

Preguntado por los periodistas sobre la decisión de la Junta Electoral de Zona, que impide al PP visitar obras municipales en proceso de ejecución por sus posibles tintes electoralistas, Carbayo respondió afirmando que «no está muy clara la normativa».

Balance

Carbayo proclamó, a la hora de hacer balance, que el PP ha cumplido el 98% de su programa electoral, siendo «un mandato de un gran progreso en Salamanca, con un saldo muy positivo en favor de los salmantinos». Consideró, en relación a sus 100 días de gobierno, que estos «han dado para mucho porque así sucede con el Partido Popular», formación que representa «una gestión eficaz, seria y cercana, con hechos y no con palabras, con mucho trabajo y atenta a las demandas y necesidades de los vecinos».

Recordó que durante estos tres últimos meses se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento para 2019 y se consiguió sellar un acuerdo en el seno del Consejo del Diálogo Social para dar más recursos para fomentar la actividad económica y crear empleo. También se mejoraron en estos 100 días los servicios públicos y se sentaron las bases del futuro modelo medioambiental de la ciudad, que se vertebrará sobre la estrategia de desarrollo urbano sostenible Tormes+ y el Plan de Infraestructuras Verdes de Salamanca. También valoró especialmente la congelación y la bajada de impuestos, como la reducción del IBI en un 5% aplicada para este ejercicio.

Tras elogiar especialmente a su predecesor en el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, detalló que en esta legislatura se ha logrado que Salamanca tenga 4.211 parados menos y 5.871 afiliados más a la Seguridad Social. Más de 1.600 desempleados obtuvieron un trabajo tras su paso por el Centro de Formación y Orientación Laboral y más de 300 jóvenes recibieron un contrato o beca de formación, favoreciéndose la inserción de los universitarios, como también pretende lograr el programa de atracción, retención y fomento del talento, con una inversión municipal de tres millones.

También hizo mención el alcalde a las inversiones para «generar actividad económica» como el apoyo para «la creación de más de 120 empresas» y para el mantenimiento de otras 160, el impuso de 58.000 metros cuadrados de suelo industrial o las ayudas para la rehabilitación de edificios. Todo ello unido al fomento del turismo, con más de 670.000 visitantes y más de un millón de pernoctaciones.

En cuanto al apoyo a las personas y familias con menos recursos, sobresalen las 2.800 ayudas para productos de primera necesidad y para el alquiler, los programas de teleasistencia, ayuda y comida a domicilio de los que se benefician más de 4.600 familias, o medidas como el incremento de 300 a 1.500 euros de las ayuda por nacimiento o adopción, o las 5.200 ayudas para material escolar. También se renovaron 21 kilómetros de tuberías de agua, se rebajaron 2.000 bordillos y la deuda municipal terminará el año con un descenso de 48 millones. Y en materia de infraestructuras, mencionó el nuevo Hospital y la ansiada reforma de la estación de autobuses.