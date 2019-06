Carbayo ve «lógico» que Cs «quisiera que sus cuatro concejales tuviesen delegaciones» en el Ayuntamiento de Salamanca Carlos García Carbayo durante un comparecencia, hoy en el Ayuntamiento. / MANUEL LAYA El candidato del PP a la Alcaldía asegura que aún no tuvo «ninguna reunión oficial» con Cs para hablar de pactos y no cree que «lo que ocurra en Salamanca dependa de que se cierre un acuerdo regional» entre ambos partidos REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Miércoles, 5 junio 2019, 14:06

El candidato del Partido Popular a la reelección como alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ve «lógico» que Ciudadanos «quisiera que sus cuatro concejales tuviesen delegaciones» en el Ayuntamiento de la capital charra al ser la formación que determinará quién gobierna en Salamanca durante los próximos cuatro años.

No obstante, García Carbayo matizó que no sabe «qué quiere Ciudadanos, si quiere formar parte de un gobierno o si quiere un acuerdo programático» porque, por el momento, no han tenido «ninguna reunión oficial» para hablar de posibles pactos en la capital salmantina.

«Es demasiado pronto para aventurar esas cuestiones», continuó Carbayo, quien recordó que desde el Partido Popular están «dispuestos a tener esas conversaciones y hacerlo cuanto antes» porque, en su opinión, «es el momento, a la vista de lo que se ha determinado en Madrid y en los órganos regionales» de ambas formaciones.

«Nosotros estamos dispuestos a dialogar, como siempre, y a llegar a acuerdos», expresó el candidato a la reelección como alcalde de Salamanca, quien no cree que «lo que ocurra en el Ayuntamiento de Salamanca dependa de que se cierre un acuerdo regional» entre ambas formaciones, que comienzan hoy la negociación para gobernar la Junta de Castilla y León, porque «simplemente, son los tiempos que se están marcando».

Por último, García Carbayo confesó que el próximo 15 de junio, día de la conformación del gobierno municipal en Salamanca, lo tiene «marcado» en su agenda como «un día muy importante», y recordó que se postula como alcalde porque «ha sido la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Salamanca» en las elecciones del pasado 26 de mayo.