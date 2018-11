FÚTBOL - Segunda B Los capitanes de Unionistas y Salamanca CF piden que en el derbi haya rivalidad desde el respeto mutuo Piojo y Amaro posan con una bufanda de la UD Salamanca en la Plaza Mayor. / MANUEL LAYA Los dos jugadores salmantinos analizan el derbi del domingo en Las Pistas y piden a sus aficiones que vivan con pasión el encuentro pero sin pasar los límites JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 21 noviembre 2018, 19:16

Las Pistas del Helmántico acogerán este domingo el tercer derbi de la historia entre Unionistas CF y Salamanca CF, los clubes creados en 2013 tras la muerte de la UD Salamanca, el hasta entonces club de referencia de la capital salmantina. El curso pasado se dieron en la Tercera División los primeros enfrentamientos, los dos se los llevó el por entonces CFSalmantino -ha variado de nombre este verano- y ahora se volverán a repetir en Segunda B tras el ascenso de las dos entidades el pasado mes de junio.

Los dos capitanes de los conjuntos, los salmantinos Jesús Hernández 'Piojo' (Unionistas CF) y Antonio Amaro (Salamanca CF) analizan así el derbi para El Norte de Castilla. «Es especial porque al final cuando sale el calendario al principio de la temporada siempre estás pendiente de estos partidos. Yo a nivel personal ya los viví el año pasado y fueron mucho más especiales porque el objetivo de los dos era quedar primero y este año es más diferente por el objetivo de cada uno no depende de lo que haga el otro. Yo tengo otros dos derbis este año (ante el Guijuelo) que para mí serán mucho más especiales porque tengo amigos íntimos allí», empieza diciendo Piojo, mientras que Amaro reconoce que «el año pasado en el vestuario sabíamos más lo que significaba el derbi porque estábamos muchos salmantinos. Este año todos queremos ganar igual y nos jugamos mucho, pero ese sentimiento charro no lo hay». Es algo que también corrobora el local el domingo: «Este derbi siempre es especial aunque por el tema de los jugadores, que haya menos salmantinos en el rival quizá nos quitan un pelín de rivalidad porque yo allí tenía amigos íntimos. Ese pique sano entre los dos equipos ya no lo hay. Eso sí, los que seguimos en Unionistas tenemos una espinita clavada porque no ganamos ninguno de los derbis y queremos ganar este sí o sí».

El ambiente entre las aficiones se ha empezado a calentar por las redes sociales pero los capitanes llaman a la calma. «Cuando sale el calendario ya sabes que esta semana es diferente, pero yo como capitán intento darle normalidad. Entiendo que haya pique entre aficiones pero que sea sano. Con cosas que salgan de ahí conmigo que no cuenten para nada. Los futbolistas somos un ejemplo en todo lo que tiene que ver en la rivalidad sana», expresa el jugador de Unionistas, mientras que el del Salamanca CFargumenta que «no lo veo más calmado, lo veo igual. La gente se toma muy en serio el derbi, hay mucha rivalidad, que es algo bueno pero desde el respeto. Esto es un deporte, solo es fútbol y que no debe llegar a nada más, solo disfrutar. Cada uno piensa y ve las cosas de una manera pero hay que respetar. Piojo puede sentir algo y yo lo contrario pero por eso no voy a llevarme mal con él, le conozco desde hace muchos años y le tengo el mismo cariño que yo espero él me tenga a mí, que creo que sí».

Piojo analiza que «yo este año veo el ambiente mucho más relajado aunque es cierto que en el vestuario se ve de diferente manera, se ve mucho más tranquilo. Esta semana las redes sociales me muevo muy poco para que no me afecte nada. El año pasado los dos queríamos quedar primeros y solo podía hacerlo uno, este año nosotros queremos salvarnos. Ahora ya es el tercer derbi».

Solución para la paz social

El 'capi' de Unionistas tiene claro que «puede haber una solución, que todos respetemos. Cada uno puede tener u idea y exponerla en una red social o en un periódico. Entiendo que ellos se crean que son la Unión y ellos deben respetar que nosotros somos el club que homenajea a la Unión. Hay que respetar cada uno».

En cuanto a la situación con la que llegan ambos al derbi, Unionistas 12º con 17 puntos y el Salamanca CF 18 con 10, Piojo expresa que «si me lo dicen al inicio de la temporada no sé si me lo hubiera creído pero sí lo habría firmado. El arranque de Unionistas está siendo muy positivo pero esto es una carrera de fondo y son 38 jornadas. Este partido son solo tres puntos más aunque especiales. Sobre el papel podemos ser favoritos porque jugamos en casa y por la racha que llevamos, pero en Segunda B y en un derbi nadie lo es porque un detalle puede marcar el partido, un gol pronto, una expulsión...». Mientras que Amaro replica que «el año pasado ya ellos llegaron por encima y ganamos los dos encuentros nosotros. La Segunda B es muy complicada y cualquiera puede ganar a cualquiera. Y más en un derbi».

Y es que el 3-3 ante el Castilla ha levantado la moral de un Salamanca CFen descenso. «Lo tomamos como una victoria y como se puso el partido y el rival que teníamos enfrente. Empatar en el último minuto es importante y nos ayuda a tener más confianza y saber que podemos dar el máximo hasta el final y así llegamos al derbi con más ganas y motivación el encuentro.El míster ya lleva varios encuentros dando con la tecla pero es que al final no nos acompañan los resultados, en bastantes partidos hemos merecido mucho más que el rival sin tener recompensa. Los errores los estamos pagando mucho. Si corregimos eso no vamos a tener ningún problema para mantenernos y estar en esta categoría una temporada más», puntualiza Amaro.

Unionistas de Salamanca llega a la cita con siete jornadas sin perder y lejos del descenso directo. «A mí no ha sorprendido porque ni antes éramos tan malos ni ahora somos buenos. No creo que juguemos ahora mejor o peor que con la mala racha. Es cierto que ahora los detalles nos están beneficiando y antes no. El equipo da atrás una seguridad increíble», afirma su capitán, que apunta sobre su rival que «tenían las expectativas muy altas a principios de temporada con un potencial económico muy grande y yo creo que tienen un potencial deportivo muy grande pero en las últimas jornadas no les acompañan los resultados y la dinámica es peligrosa pero no tengo ninguna duda de que van a salir de ahí», finaliza.