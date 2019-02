Dos capitanes ante un nuevo derbi Amaro celebra uno de los goles del Salamanca CF UDS. / MARÍA SERNA Ambos aseguran que si alguno se lleva los tres puntos dará un golpe en la mesa y podrá asentarse en la zona más tranquila tras algunas semanas bastante complicadas ISIDRO L. SERRANO / WORD SALAMANCA Viernes, 8 febrero 2019, 12:35

El Municipal de Guijuelo acogerá esto domingo a las cinco de la tarde un nuevo derbi del fútbol salmantino en Segunda B. el tercero de los seis que viviremos este año. CD Guijuelo y Salamanca CF UDS abrieron esa ronda de derbis en el Helmántico con victoria para los chacineros por 2-3, y vuelven a hacerlo en esta segunda vuelta.

En esta ocasión la situación es bastante diferente ya que los dos equipos se encuentran separados por un solo punto y una victoria supondría para cualquiera de los dos un paso importante para asentarse en la zona más tranquila de la clasificación.

Para analizar el partido nada mejor que conocer las impresiones de Amaro y Jonathan García, ambos salmantinos y capitanes de Salamanca CF UDS y CD Guijuelo respectivamente.

Amaro aseguró respecto al partido del domingo que «es un partido muy importante. Para nosotros, conseguir los tres puntos supondría un salto grande en la clasificación que nos alejaría aún más del descenso. Además está el plus que representa un derbi».

El capitán del Salamanca CF, reconoció que aunque «la verdad es que al final es un partido más. Tres puntos. Pero parece que este tipo de partidos dan un plus al trabajo de la semana, son algo diferente».

Además, el equipo capitalino tiene clavada la espinita de la derrota ente los chacineros en el primer derbi en el Helmántico. «Aquí ellos nos remontaron y vamos con el objetivo claro de conseguir los tres puntos en el Municipal. Hemos preparado el partido con esa finalidad y teniendo en cuenta el tipo de campo que nos vamos a encontrar y lo difícil que es sacar algo positivo de allí», afirmó Amaro.

Para el líder del equipo salmantino, ganar allí sería dar un golpe en la mesa y «consolidar una racha de victorias de fuera de casa que nos ha venido muy bien. Ya te digo que ese es el objetivo llevárnoslos tres puntos ante un rival directo».

Respecto a su rival, destacó que «el Guijuelo es un equipo que tiene un bloque que se mantiene desde hace varios años que está muy comprometido con el proyecto. Tiene buena gente en el centro del campo, en las bandas y también arriba. Es peligroso, y en su campo ha demostrado que no concede mucho al rival».

Amaro fue muy claro al argumentar el porqué de la positiva reacción del equipo. «Esta claro que en cuanto han llegado los resultados positivos el equipo ha cambiado. Hemos ganado mucho en confianza y se ha notado en el campo, somos más sólidos en defensa, más seguros…», sentenció el capitán.

Además, respecto a las incorporaciones en el equipo reconoció que «la gente que ha llegado nueva se está adaptando muy bien, están muy comprometidos y aportarán mucho al equipo. Está claro que el míster confía en nosotros y nosotros estamos a muerte con él, y eso se nota. Trabajando todos unidos vamos a seguir creciendo.

Afición y grada supletoria

Ayer se conocía también que el Guijuelo iba a instalar una grada supletoria ya que se prevé que al menos unos 1.000 aficionados salmantinos se desplacen hasta el Municipal. Una noticia que llenaba de alegría a Amaro. «El apoyo de la afición para mí como salmantino y para todo el equipo es fundamental. Siempre han estado ahí y sabemos que se va a desplazar hasta Guijuelo un montón de gente para alentarnos. Son los mejores. El Salamanca CF UDS tiene una afición de 10. Siempre han estado con nosotros en buenas y en las malas y se merecen que les demos muchas alegrías», aseguró.

Jonathan Martín

El capitán del CD Guijuelo coincidió con Amaro en lo trascendental del partido. « Todos los partidos son importantes. Están en juego los mismos tres puntos, y en esta categoría, y sobre todo en la segunda vuelta, es muy difícil sacar adelante los partidos, tanto fuera como en casa», afirmó Jonathan Martín, que añadió que «para mí, como salmantino, sí tiene algo de especial este partido. Me enfrento al equipo de mi ciudad, voy a encontrarme con antiguos compañeros y con gente a la que conozco bien».

Jonathan Martín, gesticula durante un partido. / MARÍA SERNA

El veterano jugador aseguró que «está claro que ellos vendrán con ganas porque allí les remontamos y les ganamos el partido. Teníamos muy claro como teníamos que jugarles y salió bien. Es lo mismo que esperamos en esta ocasión. Para mi aquel partido fue bonito, porque no todos los días se puede ganar en el Helmántico».

Sin embargo reconoció que «este Salamanca ha cambiado mucho respecto al de la primera vuelta. Ahora son más fuertes y han salido del descenso. Parecen más seguros. Va a ser un partido completamente diferente al del Helmántico».

Rivalidad provincial

Respecto a la rivalidad provincial y los numerosos derbis que se juegan este año, Jonathan Martín afirmó que «en Guijuelo sabemos muy bien cuál es nuestro rol dentro de la categoría y de este grupo con tres clubs de la misma provincia. Disputaremos este partido con la misma intensidad, la misma ilusión que todos los demás, sobre todo teniendo en cuenta es un partido contra un equipo que está a un solo punto. Y también sabiendo que es un equipo de nuestra misma provincia, que quizás le da un interés especial».

También se mostró muy claro respecto al encuentro que le gustaría jugar el próximo domingo en el Municipal de Guijuelo a las 17 horas. «Espero que sea un partido abierto. Los entrenadores no suelen disfrutar mucho, pero a los jugadores y a los aficionados es lo que les gusta. No sabemos que tipo de partido nos va a plantear el Salamanca. Nosotros sí que lo tenemos claro. Explotaremos nuestras virtudes e intentaremos perjudicarles al máximo para que ellos no puedan desarrollar las suyas. Además, el Municipal no es el Helmántico, y muchos de los que vienen aquí vienen a cerrarse y a proponer poco juego, porque el terreno es el que es y a los equipos les cuesta adaptarse a nuestro campo. El Municipal este año si que está siendo un fortín y tenemos que seguir manteniéndolo», manifestó el capitán chacinero, que no obstante, advirtió de que «llega un Salamanca que, como te he dicho, no tiene nada que ver con el de la primera vuelta, que está ya fuera del descenso y que se está mostrando muy fuerte fuera de casa»

Primera vuelta

Tras una primera vuelta en la que las lesiones marcaron la trayectoria del equipo, hasta el punto de que hubo muchas jornadas en las que el entrenador Ángel Sánchez se las vio y deseo para poder configurar un equipo, parece que las cosas han mejorado. El equipo ve con esperanza esta nueva vuelta tras pasar algunos apuros que le llevaron de los primeros puesto del Grupo I , a coquetear con las posiciones de descenso.

Además, parece que las nuevas incorporaciones están asentándose. «Todos colaboramos en que la gente que llega en el mercado de invierno se adapte lo más rápido posible al campo, al equipo, al estilo… Vienen con mucha ilusión porque igual en sus anteriores equipos no tenían muchos minutos y esa ilusión contagia al resto. Lo importantes es que empiecen a funcionar y demuestren porqué el Guijuelo se fijó en ellos para traerlos. Después de una primera vuelta con muchas lesiones, poder contar ahora con 18 o 19 jugadores disponibles es muy importante y aumenta la competencia», sentenció Jonathan Martín.