FÚTBOL - Segunda B La cantera del Salamanca CF UDS jugará este fin de semana pero el lunes parará si no hay una solución creíble Roge Rodero se dirige a los padres de la cantera. / MANUEL LAYA Los repsonsables de la cantera muestran también su apoyo al dimitido Movilla en su reunión con los padres de los jugadores JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 10 octubre 2018, 20:46

Representantes de los equipos de cantera del Salamanca CF UDS y los padres de los jugadores se han reunido esta tarde en el Hotel Helmántico para analizar la situación en la que quedan los equipos de base del club tras la dimisión de José María Movilla, exdirector general de la entidad, y las peticiones de dimisión del presidente Carlos Martín por parte de la peñas. Roge Rodero, responsable de la cantera, ha leído un comunicado ante los padres aseverando que «en la mañana del martes nos sorprendió la dimisión de José María Movila, que durante estos meses ha desempeñado la función de director geenral del club y máximo responsable de la parcela deportiva en la que se incluye nuestra cantera. En este punto queremos transmitir nuestro respaldo absoluto a su gestión y a su persona. En reunión matenida con él ayer por la tarde nos informa de los motivos que le llevan a tomar esa decisión, falta de transparencia, inestabilidad institucional o discrepanacias con el actual presidente son algunas de ellas. Acto seguido le preguntamos en qué situación queda nuestra cantera, incidiendo en el aspecto económico. Nos sorprende saber que desde hace 22 días se les ha denegado el acceso a las cuentas, entre ellas la de la cantera al propio José María, a Grana, su secretario y responsable de pagos de la misma y a Víctor Iglesias, quedando únicamente en manos del presidente Carlos Martín. Así mismo, nos comunica que no se hace resposable de futuros pagos al personal de nuestra cantera, pagos de viajes de los jugadores o inversiones en material deportivo como se ha venindo haciendo con Movilla. Desde cantera, queremos que la transparencia, la estabilidad institucional y la volunta de querer hacer bien las cosas son imprescindibles par el buen funcionnamiento de nuestro club. Por respeto a vosotros, padres, a los cuerpos técnicos y sobre todo a nuestros jugadores, que en su gran mayoría menores ajenos a situaciones extradeportivas, esperamos que no sea necesario pero estaríamos dispuestoa tomar medidas drásticas si fuera necesario si no se llega a una decisión que proporcione la mejor de las soluciones para la cantera. Queremos que no quepa la más míuia duda de que después de los jugaores, que a vosotros commo padres es a quien más moelstan estas situaciones, es a nsotros mismos compersonal de cantera».

Los padres de la cantera siguen las explicaciones. / MANUEL LAYA

Rodero añadió que «antes de llegar a esta reunión, nos hemos reunido como personal de cantera. Sobre las medidas drásticas y por respeto a los niños, ,creemos que es myy precipiado para estar joranda. Vamos a competir pero la medida que desde la cnatera hemos tomado es que vamos a parar durante un minuto todos los partidso en señal de queja y si de aquí al domingo no se aportan unas soluciones, pararemos los entrenamientos. Nuestros jugadores no se o merecen».

Después los padres preguntaron sobre la ropa deportiva y Rodero dijo que «creo que la ropa va a llegar pero mi pregunta es quién la recibe. Los 226 niños están a la orden de pago en la primera cuota y la gran mayoría de toda la cuota para beneficiarse del 5% de descuento».