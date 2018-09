Cante jondo contra el acoso La joven cantante salmantina de flamenco Nereida Sánchón Grimaldo. / JESÚS FORMIGO / ICAL 'Él', que puede verse y oírse en YouTube, nació para concienciar contra los abusos en los centros educativos C. TABERNERO / ICAL SALAMANCA Lunes, 3 septiembre 2018, 08:43

«Lo que veo en el día a día». Eso fue lo que motivó a la joven cantante salmantina de flamenco Nereida Sanchón Grimaldo, de 14 años de edad, a componer hace dos años 'Él', una dura canción sobre el acoso escolar con la que pretendía sacar toda la rabia que tenía por los casos que, en mayor o menor medida, se producían en gente de su entorno escolar. Todo ello con el fin de concienciar contra el 'bullying' y «parar ya con esto», puesto que es algo que «se cansa uno de ver todos los días, cómo un grupo de niños acosan a otro, se meten con el más débil o con el que no tiene un grupo» y generan una situación por la que la persona acosada «está mal y no es ella».

Así, con esa conciencia por tratar de mejorar la situación del débil y aportar su granito de arena para encontrar una solución a un complejo problema social, Nereida comenzó a escribir 'Él' con tan solo doce años. Además, eligió la música para trasladar su mensaje porque «es muy difícil que no le guste a alguien» y en su idea de que «las cosas se entienden mejor cantando, se sienten más, y la gente puede recordarlas mejor». De hecho, confiesa que ya hay muchos compañeros que la han felicitado por la canción y que incluso «hay una amiga que la escucha todos los días». No obstante, y como la joven cantante explica, «al final muchos compañeros lo sufren, en más o menos cantidad, en el colegio o en la calle».

Un mensaje musical

Por ello, y ante una realidad social tan extendida como el acoso escolar y frente a la que «no se hace demasiado, porque se podían evitar muchas situaciones pero se mira para otro lado», Nereida se propuso grabar un 'videoclip' como forma de que el mensaje llegue «desde alguien de la misma edad» y a través de impactos visuales que llamen la atención de los jóvenes. Con la canción ya escrita y musicalmente acabada con la ayuda del guitarrista Rafi Vázquez y el cajón Óscar Vicente, este último se dirigió al actor y director Carlos San Jorge para sondear la posibilidad de que escribiera un guión para el videoclip. San Jorge no tuvo dudas en, de manera altruista, dedicar tiempo a preparar un 'storyboard' y dirigir el rodaje.

De esta manera, y «en un solo día» como explica la propia autora de la canción, músicos, cantante, director y actores, compañeros de clase de Nereida, se reunieron desde las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde en los pasillos y el patio del colegio Maestro Ávila de Salamanca para grabar un guión que «fue justo como había pensado la canción», señala la joven autora de la letra. Y es que Sanchón Grimaldo asegura que «trabajar con Carlos San Jorge es superfácil, es una persona muy maja que ha querido hacer este vídeo y lo ha querido hacer bien». «Eso se nota y lo hace todo más fácil y menos duro», revela Nereida, recordando la crudeza del mensaje y del tema tratado en la canción.

También ayudaron los padres de la cantante, Rosa y José María, los profesores del colegio que participaron, de una u otra manera, en la organización de la jornada de grabación del vídeo y, sobre todo, los jóvenes actores que se unieron al elenco, compañeros a los que Nereida «ya conocía de los musicales y sabía que iban a actuar bien» y que interpretaron personajes reconocibles en su día a día, los 'abusones' y el acosado, que protagonizan una historia que se cuenta hacia atrás porque «son cosas que aún se pueden arreglar» y que está rodada en blanco y negro porque «nadie sabe de qué color ve la vida alguien que sufre 'bullying'».

Difusión

Una vez escrito, rodado y montado el videoclip, que se encuentra disponible bajo el nombre 'Videoclip Nereida Él' en el popular sitio 'web' de vídeos YouTube, el objetivo ahora es darlo a conocer con el inicio del curso, ya que si bien en el colegio de origen de la cantante, el Maestro Ávila, ya se proyectó en varios clases para concienciar a los jóvenes sobre el problema del 'bullying', ahora la idea es que se pueda visionar en otros centros de la capital salmantina, la provincia e incluso fuera de Salamanca.

De hecho, la acogida de la canción, que fue presentada el pasado mes de mayo con motivo del II Festival contra el Bullying Ciudad de Salamanca, organizado por la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying, fue muy buena, ya que «personas que, por desgracia, habían sufrido acoso o los padres de los chicos que sufren ahora 'bullying' me dieron las gracias» por componer una canción para concienciar sobre el tema y hacerlo utilizando el flamenco, «porque casi todo lo que se hace es rap y quería hacer algo nuevo», relata la autora.

También encontró una respuesta positiva Nereida desde jóvenes «del otro lado», puesto que en un 'campus' donde dio una charla sobre la cuestión este pasado verano, muchos niños «de todas las edades» se acercaron para decirle que «les había gustado la charla y, aunque no aceptasen que han hecho lo que hacen, sí creo que no lo volverán a hacer», al igual que los niños que se le acercaron para decirle que habían sufrido acoso escolar «ahora saben lo que hacer y que no están solos» ante un problema en el que «todo influye». «Hay que mirar mucho antes y ver de dónde viene el problema para dejar atrás el acoso escolar», comenta Nereida, que no obstante reconoce que no logra «entender de dónde viene y no sabría por donde empezar» para atajarlo definitivamente.