FÚTBOL - Segunda B Campos: «No podemos poner un pero a la derrota, hicieron mejor las cosas que nosotros» José Miguel Campos se agarrra al banquillo durante un instante del partido. / MARÍA SERNA El técnico del Salamanca CF UDS lamenta tras caer que «nos ha faltado fondo de armario» y «quizá tengamos que jugar más juntitos y con menos posesión» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 23 septiembre 2018, 23:12

El entrenador del Salamanca CF UDS, José Miguel Campos, señaló tras la derrota de su equipo que «no podemos poner peros a la derrota, el rival ha hecho las cosas mejor en los momentos claves.Nuestro modelo de juego se intensifica por tener el control del juego y cuando la gente de dentro no está cómoda, hemos tenido muchas pérdidas sin oposición y sin presión, no hemos podido llegar a las bandas buscando a Owusu o Fer Ruiz, no hemos trabajado bien el plan...», se lamentó. «Cuando parecía que nos sacudimos el primer golpe, una falta a favor se convierte en un gol en contra. En la segunda parte al Guijuelo le costaba llegar a nuestro área, con los cambios intentamos buscar el 2-1 pero no hicimos buenas vigilancias y perdimos. La actitud de los jugadores estuvo bien pero no hemos estado bien en fases del partido donde nuestra colocación y pérdidas han hecho que el rival saque su fútbol de contragolpe», dijo.

El técnico local añadió que «hemos tenido desajustes, tenemos que analizar y yo soy el primer responsable, hemos encajado seis goles en dos partidos en casa. Hay que defender mejor las contras, quizá haya que jugar más juntitos y no tener tanto el balón. Nos ha faltado fondo de armario porque por dentro no hemos estado bien».

Tras cinco jornadas, el Salamanca CF UDS está en descenso, algo que preocupa al míster. «Nuestro modelo e idea de mirar adelante y de tener el control hace que la gente que juega por detrás del balón tengan que estar muy concentrados y no lo hemos estado. El rival nos ha trabajado muy bien nuestros pasillos de juego, es el partido que más pérdidas hemos tenido por dentro y por eso ha llegado el peligro del rival. Nos queda gente por recuperar», finalizó.