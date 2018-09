Segunda B Campos confía en que el Salamanca CF UDS muestre su olfato de gol ante el Unión Adarve José Miguel Campos, en la sala de prensa del Helmántico. / WORD El ténico afirma que el rival del domingo en el Helmántico juega de memoria y es aguerrido I. L. S. / WORD Salamanca Viernes, 14 septiembre 2018, 15:16

El Salamanca CF UDS llega a la cuarta jornada de liga en el Grupo I de Segunda B con la intención de conseguir su primera victoria tras una derrota y dos empates y con tan solo un gol en tres partidos, una de las asignaturas pendientes del equipo. Los de José Miguel Campos se miden al Unión Adarve en el estadio Helmántico este domingo a las 12 del mediodía.

El técnico se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores y con el rendimiento que ofrecieron el Burgos. «Estamos ilusionado por el último trabajo en Burgos. Estuvimos muy cerca de ganar. Hemos reforzado los puntos fuertes del equipo. Hemos trabajado con mucha ilusión y muchas ganas. Las sensaciones fueron buenas y ahora tenemos que conseguir la victoria ante un equipo que no ha perdido todavía como es el Unión Adarve», afirmó en su encuentro con los medios.

Campos no quiso especular con la posibilidad de que dos victorias seguidas en los dos partidos que el equipo jugará en cadas en las dos próximas jornadas podrían asentar al equipo en una zona tranquila de la tabla, «me preocupa el Adarve, no el siguiente. Tenemos que poner toda la atención en la preparación del partido del domingo. Tenemos que hacer lo que sabemos hacer bien y mantener nuestro estilo».

Respecto a la falta de gol, el técnico del Salamanca CF UDS señaló que «estaría mas preocupado si en Fuenlabrada no hubiésemos pisado área, o ante la Ponferradina no hubiésemos tenido ocasiones, o si ante el Burgos no hubiésemos podido ganar. Pero es cierto que tenemos que mejorar en la faceta goleadora, aunque estoy tranquilo porque tenemos a los jugadores necesarios, lo saben hacer y tengo confianza en ellos».

En el capítulo de bajas afirmó que «son seguras las de Indiano y la de José García. Amaro ha tenido un pequeño percance y creo que va a ser un susto. Martín viene de un periodo de tres meses entrenando a parte y solo le falta ritmo competitivo. Héctor viene de una lesión muscular y hoy entrenó con normalidad, ya veremos como se desarrolla la sesión de mañana».

Y respecto al rival, Campos aseguró que «es un equipo formado por jugadores que llevan tres o cuatro años juntos. Juegan de memoria. Se juntan mucho y defienden bien».

Respecto al hecho de que el club haya superado la barrera de los 5.000 abonados, el técnico afirmó que es una gran motivación. «Pero también hay que saber que el proyecto es nuevo y la plantilla se ha hecho tarde, aunque es la que queríamos. El equipo está dando muestras de que va a crecer en la competición y eso genera ilusión en la gente», señaló.