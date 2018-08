FÚTBOL - Segunda B Campos: «Si acabamos arriba en la primera vuelta, seguro que el club hará lo posible para luchar por metas mayores» José Miguel Campos salta al césped del Helmántico. / MARÍA SERNA El técnico del Salmantino apunta que «debemos ilusionar a la afición» pero no descarta luchar por algo más si al final de la primera vuelta su equipo está entre los «7-8 primeros» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 21 agosto 2018, 12:22

El técnico José Miguel Campos está con un ojo en el debut liguero de este domingo en el campo del Fuenlabrada y otro en el cierre de la plantilla, donde todavía faltan jugadores que llegar y aclarar la situación de los salmantinos Amaro y Tejedor.

Para Campos, la valoración de la pretemporada «ha sido normal dentro de cómo se ha ido conformando la plantilla, con muy pocos elementos las primera semanas incluso teniendo que aplazar algún amistoso por la falta de jugadores. Semana a semana el equipo ha ido creciendo y en la última puesta a punto ante el Villanovense el equipo se acercó bastante a la línea que queremos de juego aunque con cosas mejorables. El estilo es el que tenemos que hacer».

En este últimos amistoso, el equipo charro dio un paso al frente físico en la segunda parte pasando por encima del rival. «En las primeras cuatro semanas de pretemporada hemos cargado mucho doblando los entrenamientos y eso lo hemos asumido bien y eso que tuvimos muchos partidos en apenas tres semanas. Hemos tenido alguna sobrecarga, solo una rotura importante la de Toño Vázquez. En las últimas hemos levantado la carga y dio sensación de frescura ante el Villanovense aunque queda mucho por cohesionar y unir. Debemos ir a más», explica el míster murciano.

Sobre lo que queda por firmar «nos quedan confirmar los 22 jugadores, queda una ficha sub-23 libre y alguna situación que tenemos que analizar hasta el último momento. Tengo claro que la dirección deportiva como yo queremos el mejor Salamanca CF posible para tener un equipo equilibrado. Seguro que hasta el viernes o incluso la próxima semana hasta que se cierre el mercado». El técnico añadió que «sí tengo claro los puestos y el perfil que quiero reforzar pero los dejo para la dirección deportiva. Luego estará nuestra capacidad para traerlos porque competimos con muy buenos clubes. Algunos han preferido otros equipos y hemos tenido que ir a por otros jugadores».

En cuanto a Amato y Tejedor, aún sin la decisión definitiva del club en firme, Campos reitera que «a día de hoy son jugadores de pleno derecho del club» y cuestionado sobre si, como se rumorea, él sí quiere a Amaro pero la dirección deportiva opta por otros jugadores añade que «las decisiones del club son del club y si se tiene que quedar dentro, será una decisión consensuada e iremos de la mano, todo será por el bien del equipo. Estamos obligados a mirar cómo está el mercado como todos los equipos para mejorar. Siempre me preguntan por Amaro, pero se puede decidir que salga él o cualquier otro jugador». En cuanto a la baja de Jehu Chiapas en la presentación explicó que «tuvo un permiso para arreglar papeles y así poder estar en España. Hasta el último día del mercado no podemos dar nada por hecho».

En la zona noble

Para el míster murciano, el reto de este CF Salmantino en Segunda B «es ilusionar, ir partido a partido. Tras temporadas en categorías inferiores ha vuelto la ilusión a la ciudad con dos equipos en Segunda B repartiéndose la afición y nuestro objetivo debe ser consolidarnos. Si en la primera vuelta competimos y estamos en el grupo de los 7-8 mejores, seguro que el club hará todo lo posible por pelear por metas mayores». En este sentido, Campos, al ser preguntado que si desde el club le han pedido jugar el play-off, certifica que «en mi contrato no pone eso. Yo sé lo que es manejar presupuestos más bajos que el que tengo y hacer play-off y tener millones de euros y no lograrlo. En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Somos un equipo nuevo sin acoplar desde el minuto 1. El equipo va a crecer y ponernos esa losa sí o sí cuando tenemos rivales importantes como la Cultural, la Ponferradina, el Fuenlabrada, el Burgos... que llevan más años en la categoría logrando ese objetivo sería contraproducente. Hay que intentar estar en la zona noble y si en Navidades, al final de la primera vuelta, estamos cerca de la pelea, el club hará todo lo posible por echar el resto y luchar por metas mayores».

Por último, valora la rivalidad capitalina con Unionistas así:«He sido entrenador del Murcia y jugué ante el Ciudad de Murcia y dirigí al UCAM y me enfrenté al Murcia. Lo veo con buen sentido competitivo, el de respeto, con gente que puede alinearse con un equipo u otro, pero no percibo esa inquina o rivalidad,. Yo no hago distinciones con los otros 19 equipos», finaliza.