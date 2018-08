FÚTBOL - Segunda B Campos: «Espero poder contar con José García y Manu Molina ante el Fuenlabrada» José Miguel Campos, en rueda de prensa. / J. G. El técnico del Salmantino avanza el acuerdo con el jugador del Lleida, del que solo faltan papeles por llegar JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 24 agosto 2018, 14:15

El entrenador del CF Salmantino, José Miguel Campos, señala sobre el debut de su equipo en Segunda B este domingo ante el Fuenlabrada que «estamos con ganas de que llegue el día 1 ya con la plantilla completa par a ir puliendo. El domingo es la primera prueba de fuego además ante uno de los mejores equipos de la temporada pasada, un rival duro que mantiene el bloque. Vamos con mucha ilusión con los mimbres que hemos podido construir hasta hoy».

Sobre el rival, el míser murciano explicó que «el Fuenlabrada es un equipo experimentado, bien armado, defensivamnete con mucha experiencia en categoría superior y arriba con novedades y seguro que ha confeccionado el equipo para estar de nuevo arriba esta temporada y seguro que será un aspirante al ascenso».

En cuanto a la enfermería del Salmantino para este primer partido Campos significó que «el hecho de que los jugadores hayan ido llegando poco a poco ha hecho que hayamos tenido que cargar a algunos jugadores en partidos. Son bajas seguras tanto Toño Vázquez como Vivi, y además los que ya se sabían de Martín Galván y Jehu, que sigue en su país arreglando papeles».

Campos tiene claro el once para este domingo «con algún jugador fuera de su puesto habitual pero eso ya está entrenado. Espero poder contar tanto con José García -jugador ya anunciado por el club pero que no pudo ser presentado ante los medios este jueves con los periodistas ya presentes en la sala de prensa por la falta de papeles- y Manu Molina -que esta misma mañana se desligaba del Lleida y que ya ha entrenado con el equipo-. Espero que me den el OK con ambos para poder jugar», finalizó José Miguel Campos.

.