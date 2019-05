BALONCESTO - Liga Femenina El campeón no ha dicho su última palabra Las jugadoras de Girona celebran la victoria en Würzburg el jueves. / Manuel Laya El CB Avenida, obligado a ganar esta noche en Girona para evitar que las catalanas levanten el título JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 5 mayo 2019, 12:27

El CBAvenida está contra las cuerdas por primera vez en muchos años en España, pero el campeón no ha dicho aún su última palabra. El actual doble tricampeón de todos los títulos en España y ganador de las últimas tres Ligas Femeninas afronta esta noche en Fontajau (21 horas) un encuentro a vida o muerte después de que el Spar Citylift Girona rompiera todos los pronósticos el pasado jueves en Würzburg al imponerse por 64-70 en el primer encuentro de la gran final. Es decir, que si las de Eric Suris ganan esta noche ante su público en un ambiente que se espera por todo lo alto en Fontajau, levantarán la segunda Liga de su historia como ya hicieran en la campaña 2014-2015 también ante las charras.

Ni siquiera el gran partido de la estrella Jewell Loyd impidió una derrota que empezó a fraguarse en un nefasto primer cuarto del equipo que arrancó perdiendo por 2-22 ante un acertadísimo Girona. Después las charras empezaron a remar contra corriente y lograron incluso situarse a un solo punto en el último cuarto pero de nuevo las malas decisiones de conjunto, con pérdidas, errores infantiles y los numerosos errores en el tiro libre condenaron a las salmantinas. Pero más allá de los números, Ortega achacó la derrota en el primer duelo de la final a la falta de dureza de las salmantinas ante un rival que sí que dio un paso al frente en este físico sentido, algo que le había faltado en los anteriores duelos de los últimos años ante las perfumeras.

Además de eso, para forzar el tercer encuentro de desempate -que sería el próximo jueves en Salamanca a las 20:30 horas, el CBAvenida necesita que aparezcan jugadoras claves y que brillaron por su ausencia como Erika de Souza, Givens, Elonu, Eldebrink, Asurmendi... Solo Silvia Domínguez y la 'tocada' Robinson ayudaron a Loyd en algunos tramos del primer encuentro. El equipo charro no tuvo tampoco el deseado equilibrio entre el interior y el exterior porque Erika de Souza, irreconocible en los minutos en cancha y eso que no estaba enfrente su compatriota Nadia Colhado, y Robinson -mermada en su tobillo y a la que le costó entrar en el partido- no pudieron poner el lógico contrapeso necesario en el interior para que el exterior del equipo tuviera más libertad por fuera.

Más de 5.000

El Spar Citylift Girona, con veteranas como Laia Palay o Nuria Martínez, y la calidad individual de otras como Hampton o Williams, tratará de poner fin a la hegemonía azulona en España apoyado por unos 5.000 seguidores según señalan desde tierras catalanas, ya que el club gerundés abrirá hasta la grada supletoria para dar mayor calor a las de Eric Suris.

El técnico

El entrenador del CB Avenida, Miguel Ángel Ortega, señala sobre el segundo partido de la final que «el equipo está bien sabiendo que el otro día no salió un buen partido y nos hemos creado una situación difícil no sólo por ir a ganar un partido, sino también por su trascendencia, nos estamos jugando una final. Tenemos que demostrar si estamos a la altura. En todas las finales que hemos jugado ellas han realizado planteamientos más zonales, colapsando nuestra idea de juego. El otro día fueron más parecidas a nosotros, apretando».