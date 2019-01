«Hay que cambiar los estereotipos porque no existen carreras de hombres o mujeres» Rebeca Hernández, a la izquierda, durante su clase magistral de ayer en el Campus / MARÍA SERNA La investigadora Rebeca Hernández impartió ayer una clase magistral a alumnos de Secundaria dentro de la iniciativa 'Stem Talent Girl' EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Domingo, 27 enero 2019, 12:45

'Stem Talent Girl' es un proyecto pionero en España que pretende inspirar, educar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología, poniéndolas en contacto con mujeres de éxito y talento en las áreas 'STEM' (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés).

En el día de ayer fue el turno de Rebeca Hernández, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que impartió la tercera clase magistral dentro de este programa, en la cual participarán alumnas de tercero y cuarto de Educación Secundaria del programa 'Sciences for Her', procedentes de 16 centros educativos de Salamanca.

Esta investigadora les mostró una panorámica de cómo los polímeros están en nuestra vida, «en todo tipo de aplicaciones y del problema de los microplásticos, desde el punto de vista científico y de las líneas de investigación». Pero el objetivo principal ha sido tratar de dar a conocer la carrera científica en el CSIC «para incentivar vocaciones en las niñas y en los jóvenes», matizó Hernández.

En su laboratorio, el número de hombres y mujeres está al 50%, «no somos minoría, y vengo de estudiar Ciencias Químicas, donde ahora ya son mayoría las mujeres, aunque existen ámbitos, como los institutos más de Física, donde quizás haya más hombres, ya que hay disciplinas donde hay más hombres porque viene de antes, aunque ya se está igualando», reconoció esta joven investigadora con raíces salmantinas.

Ella también puntualizaba que cuando ha salido fuera de España a alguna jornada o congreso, «si he notado que éramos minoría». Además, lamenta que siga existiendo mucho estereotipo, «cuando estudiaba había más, las carreras eran o más de chicos, o de chicas, y eso pervive, es una cuestión de información, y de ver a mujeres que hacen su carrera profesional en este tipo de disciplinas, con más chicos».

Para Rebeca Hernández, este tipo de iniciativas, como la de 'Stem Talent Girl', «ayudan a que cambien los estereotipos, sobre todo si se tiene más información, porque todavía pervive, porque el número de mujeres que optan a carreras 'STEM' es mucho más bajo», subrayó.

En este sentido, confirmó que en esta clase magistral hacen hincapié en las carreras de números, «pero que sepan en qué consiste cada una de ellas y decidan, no solo dejarse llevar por estereotipos».

Hernández es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó su tesis doctoral en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Ha realizado estancias de investigación en Francia y Estados Unidos, y ha participado en proyectos de investigación competitivos tanto a nivel nacional como internacional, y es autora de más de 50 publicaciones científicas de alto impacto.

En 2011 obtuvo el premio otorgado por L'Óreal- Unesco 'For Women In Science', destinado a jóvenes científicas en el área de materiales menores de 35 años. De 2015 a 2017 fue editora asociada de la revista 'RSC Advances' (editada por la 'Royal Society of Chemistry').

En la actualidad, desarrolla su actividad investigadora dentro del Grupo de Nanomateriales Poliméricos del CSIC, y es responsable de la línea de investigación de hidrogeles y polímeros nanoestructurados capa a capa.

A los estudiantes de Bachillerato les explicó que los polímeros están en la vida diaria en todas las aplicaciones, y se lo mostró a través de diapositivas, «lo puedo demostrar». Y relató algunos ejemplos, «como los plásticos, son los envases, que son de polímeros, y permiten alargar la vida útil de un alimento». Rebeca Hernández también insistió en que «son imprescindibles en la vida del siglo XXI, y todos se pueden reciclar».

En la vida cotidiana están presentes en los automóviles, «que reducir el impacto medioambiental», porque como explicó, «son más ligeros que los metales», o están presentes en las baterías de los móviles y de los ordenadores, «que permiten el paso de la carga», porque reconoció que su componente «es fundamental, como en la ropa, en artículos de deporte, en Medicina, como en los catéteres, o en las lentes de contacto».

Esta científica defendió que se trata de materiales «fundamentales en nuestra vida», y en su instituto trabajan sobre ello.