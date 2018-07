Segunda B Calero, Molina, Júnior y Pablo González se visten de largo en el Estadio Helmántico Los cuatro nuevos jugadores con la camiseta del Salamanca CF UDS / LAYA El Salamanca CF UDS presenta a sus cuatro nuevas incorporaciones REDACCIÓN / WORD Salamanca Lunes, 30 julio 2018, 13:25

El Estadio Helmántico fue escenario esta mañana de la presentación de cuatro futbolistas para la próxima temporada. Se trata del lateral Iván Calero, los mediapuntas Junior y Pablo González y el pivote defensivo Sergio Molina. Los cuatro que fueron presentados por Carlos Martín no ocultaban su satisfacción por jugar la proxima temporada por jugar con el conjunto blanquinegro en el Estadio Helmántico.

Dos de ellos, Sergio Molina e Iván Calero llegan en calidad de cedidos. Pablo González, que fue el primero en ser presentado se definió como «un jugador muy dinámico, trabajador, asociativo, un enlace entre el centrodelcampo y la delantera» señaló el jugador que puede jugar tanto de interior y de mediapunta. El futbolista reconocia que el primer objetivo era hacer unión, consolidarnos como equipo y luego ser ambiciosos y alcanzar metas más altas.

Iván Calero, en la misma línea, cree que «podemos hacer cosas muy bonitas, espero que la gente tenga ilusión y nos apoye que nosotros lo vamos a dar todo» y se definió como lateral puro. Sergio Molina, el futbolista cedido por el Albacete se mostraba satisfecho con su primera toma de contacto con los entrenamientos, ya que «la idea del míster es intentar tener el balón y eso es bueno para nosotros» afirma el futbolista, que se decantó por el club blanquinegro por la insistencia del míster y Movilla, el proyecto y la ciudad. Se definió como un pivote defensivo.

Por último, Júnior, la última incorporación del equipo hasta la fecha, no ocultaba su ilusión por el reto de jugar en Segunda B, y se definió como «habilidoso, comprometido y que no escatimo el esfuerzo» señalaba el mediapunta, que afirmaba que jugar en banda izquierda no le es desconocido y pidió el apoyo de la afición y que no diera ningún partido por perdido.