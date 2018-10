Calderón:«Es tiempo de mirar para adelante, el Salamanca CF UDS va a superar este reto»

Víctor Iglesias: «Quiero dar estabilidad y evitar la polémica«

Víctor Iglesias. / LAYA

Víctor Iglesias fue el encargado de presentar al nuevo entrenador y el primero en dirigirse a los periodistas para dar su visión de la situación que atraviesa el club, eso sí, sin aceptar preguntas de los medios de comunicación. «Quiero manifestar que os he convocado con un único propósito: presentar a Antonio Calderón. Sé que estamos pasando unos momentos difíciles y les pido a todos ustedes ayuda para tener estabilidad. Está también conmigo Álvaro Tejedor, que será parte de la secretaría técnica que estará como enlace diario entre el míster y yo. No voy a contestar ninguna pregunta porque quiero dar estabilidad y no quiero polémica. Esta mañana hemos llegado un acuerdo con el entrenador. Hemos llegado a un acuerdo con él y con Carlos como presidente del club. Creo que es el momento de reconducir los errores. Pido paciencia y comprensión a la afición, porque con la ayuda de todos saldremos deesta situacion»,aseguró Víctor Iglesias.,