FÚTBOL - Segunda B Calderón: «Si el Salamanca CF está ahí tras 25 jornadas es por algo» Antonio Calderón. / MARÍA SERNA El entrenador gaditano asume la mala primera parte del equipo por los cambios en el once ante el Fabril JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 17 febrero 2019, 23:03

El entrenador del Salamanca CF, Antonio Calderón, señaló tras el empate en casa ante el colista que «el partido ha estado marcado por el comienzo, asumo mi responsabilidad porque no he acertado en el planteamiento inicial. No pensaba que el equipo iba a estar tan tenso y eso ha condicionado la actuación del equipo, no llevábamos balones claros a las bandas y luego con los cambios tuvimos más el control pero no nos valió para marcar. Es un punto y hay que darle el valor que tiene. No es lo que queríamos pero recuperarse tras el primer tiempo que hemos hecho requería mucho y los jugadores se han sentido más cómodos. Ellos se han defendido bien».

El gaditano añadió que «no le preocupa la falta de gol, me preocupa más que no tengamos los partidos bajo control. No se puede jugar con miedo, lo hablamos en el descanso. Les dije que teníamos mucho que ganar y poco que perder. En el descanso no reconocía a casi ningún futbolista. Este es un equipo que lleva tiempo intentando salir de una situación y no lo consigue, y no quiere tomar riesgos. Hay muchos jugadores jóvenes y todo se junta». Sobre el punto añadió que «estábamos a dos puntos del descenso y ahora a tres. Este es el valor que hay que darle al punto. Es una temporada complicada para nosotros y tuvimos opciones para engancharnos más arriba pero no llegamos. Es posible que esa hipotético pensamiento de estar más arriba no está lastrando. Si el equipo está ahí después de 25 partidos es porque es así y no es para estar más arriba. En 25 partidos ya se ve la capacidad del equipo y la nuestra es estar ahí».