FÚTBOL - Segunda B Calderón: «No hemos sabido jugar a partir de la superioridad numérica» Calderón, en los Anexos de Zorrilla. / RODRIGO JIMÉNEZ El entrenador del Salamanca CF asegura tras caer al play-out que «no hay tiempo ni para lamentarse» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Domingo, 5 mayo 2019, 19:20

El entrenador del Salamanca CF, Antonio Calderón, señaló tras la derrota en Valladolid que «este tipo de partidos lo marcan los detalles, hemos tenido para adelantarnos en el marcador y no lo hemos conseguido. Luego hemos concedido un gol y al final hemos fallado nuestras ocasiones. A raíz de la expulsión no hemos sabido jugar bien el partido y les hemos dado muchas posibilidades de salir y eso nos ha limitado a la hora de generar nosotros más ocasiones de al menos lograr un empate. En la primera parte jugamos casi toda en campo contrario, generamos ocasiones, dimos un palo y ellos sí marcaron. Tampoco el campo ayuda. Han sabido cómo jugar, cómo perder tiempo y nos han impedido empatar».

«Ahora nos quedan dos finales que se marcan por detalles y que hay que jugarlas con la máxima concentración para que no nos pase lo de hoy. No nos queda tiempo ni para lamentarnos ni lamerse las heridas. Hay que levantar la cabeza, saber lo que nos hemos hecho bien. El partido en casa es importantísimo, hay que levantarse y saber que esto ha sido una accidente, que hemos sido superiores en el primer tiempo y que en el segundo no hemos sabido jugar con la superioridad», finalizó el preparador gaditano del Salamanca CF.