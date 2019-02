Fútbol - Segunda B Calderón destaca el poderío del Guijuelo en su casa y elogia la actitud de la afición del Salamanca «porque cada día se supera» Calderón conversa con uno de sus jugadores en un encuentro en el Helmántico. / LAYA El técnico gaditano asegura que quiere mantener la racha positiva fuera del Helmántico, tras ganar en tres salidas seguidas ISIDRO L. S. / WORD SALAMANCA Viernes, 8 febrero 2019, 19:09

Antonio Calderón reconoció que el Salamanca CF UDS llega en un buen momento al derbi frente al CD Guijuelo este domingo en Las Pistas, sobre todo por la gran racha que han registrado en sus últimos partidos a domicilio, con tres victorias consecutivas. Además, en la habitual rueda de prensa de los viernes, el entrenador gaditano reconoció el poderío del equipo chacinero y se deshizo en elogios para una afición que se desplazará en masa hasta el Municipal para animar a sus jugadores.

Calderón no pudo esconder su satisfacción por lo bien que se está desenvolviendo el equipo fuera de casa. «Vamos a intentar aumentar la racha y estirarla un poco, porque lo cierto es que aún no estamos en una situación tranquil. El equipo se comporta una manera fiable», aseguró.

Pero tampoco quiso olvidar las virtudes del Guijuelo, uno de los mejores equipos en casa. «Como local solo han perdido un partido, con Unionistas, y lo demás casi todo son victorias y algún empate. Son muy sólidos en su campo. Saben cómo sacarle rendimiento a la superficie y al tamaño. Son peligrosos en transiciones y en balón parado y también tienen mucha calidad en el medio y la conducen muy bien cuando roban la pelota. Tienen calidad con Luque, Fuster, Espina, y también su nuevo delantero que es una incógnita» concretó el técnico blanquinegro.

Antonio Calderón, quiso diferenciar las características del campo y el juego del Guijuelo y del Adarve a preguntas de los periodistas afirmó que «hay un par de diferencias, que son muy importantes. El Guijuelo intenta jugar más al fútbol y el campo es un poco más ancho. Eso te permite un poco más de espacio. Será un partido diferente».

En el capítulo de bajas, el Salamanca CF UDS suma un contratiempo ya que Víctor Mena sufre un esguince de tobillo y es baja, y «Tyson ya está con el equipo y con Carpio estamos igual, pero habrá que esperar una semana más»,aseguró Calderón, que señaló que tiene jugadores apropiados y diferentes variantes para establecer un sistema de juego de garantías como en las últimas jornadas.

Sobre la expectación que ha generado el partido y los más de mil aficionados que se desplazarán desde Salamanca, Calderón aseguró que «la afición se está superando cada día y desde aquí le queremos dar las gracias. Están con el equipo, les apoyan en cada momento. En Adarve nos dieron alas. Eso es lo que nos está dando energía. Están volcados con nosotros». Además, agradeció los cánticos de 'Calderón te quiero', «a mí me sientan bien, lo agradezco mucho. Pero no te puedes crecer por eso, igual que no te puedes hundir cuando te gritan lo contrario. Mi único objetivo es que el equipo de este nivel. Creo que es un club que tiene muchísimo potencial», destacó el técnico, que no quiso hacer valoraciones sobre su posible renovación, aunque reconoció que estaba muy a gusto en Salamanca..