FÚTBOL - Segunda B Calderón: «Se ha demostrado la mejoría que venía enseñando el Salamanca CF» Antonio Calderón. / MARÍA SERNA El técnico gaditano se muestra satisfecho por la mejoría defensiva y sobre la lesión de Indiano explica que «esperemos que no sea grave, puede ser menisco o nada» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 4 noviembre 2018, 17:10

El entrenador del Salamanca CF, Antonio Calderón, expresó tras la victoria ante Las Palmas Atlético (2-0), resultado que rompe la racha de tres derrotas seguidas en el Helmántico y de cinco derrotas en los últims seis partidos del equipo, que «estoy contentísimo no solo por la victoria sino por el trabajo de todo el equipo, se ha hecho un partido completísimo ante un buen rival, de calidad, que concede muy poco. Nosotros lo hemos hecho todo bien. Puede parece que hemos tenido mejor actitud pero al final se ha mostrado la mejora que se estaba produciendo, y a base de fútbol y de empuje llegó el primer gol y luego con espacios llegó el segundo. Ya dije que el equipo había mejorado a nivel defensivo y que nos condenaban los fallos individuales. Una de las asignaturas pendientes hoy era mantener la cabeza firme si hubiera habido contratiempos», significó el gaditano.

Con respecto a los cambios de Amaro y Owusu tras el descanso, el míster expresó que «ahora ganamos 2-0 y parece que aciertas con los cambios. Yo desde fuera busco siempre ayudar al equipo, que además ha estado muy comprometido».

Calderón agradeció la «atmósfera del Helmántico. Si nosotros mantenemos esa atmósfera en este campo con estos futbolistas que tienen bagaje y calidad, poco a poco iremos creciendo. Los aficionados lo pasan bien o cuando tienes un equipo de maravilla o cuando tienes un que mete con su furia. Hemos ido de menos a más, pero a partir del minuto 10 el equipo se ha ido soltando».

Por último y con respecto a la lesión final de Carlos Indiano en su debut, el técnico señaló que «ha sido un problema en la rodilla y no sabemos nada, esperemos que no sea grave, quizá menisco o nada. Pero no estaba seguro el jugador».