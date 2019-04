Fútbol- Segunda B Calderón culpa a Owusu de su 'espantada' y lamenta su ausencia ante el Castilla el domingo Antonio Calderón, durante la rueda de prensa en el Helmántico. / WORD El entrenador del Salamanca CF UDS no descarta volver a la defensa de cinco ante el filial del Real Madrid en Valdebebas ISIDRO L. SERRANO / WORD Salamanca Viernes, 5 abril 2019, 22:12

El técnico del Salamanca CF UDS, Antonio Calderón. No descartó ayer una vuelta ala defensa de cinco que había abandonado en los últimos partidos para enfrentarse este domingo en Valdebebas al Real Madrid Castilla (19:30 horas). El gaditano se mostró consciente de la dificultad de ganar al filial blanco, aunque «como al resto de equipos en este categoría», y no tuvo reparos en criticar a Owusu, al que calificó de máximo responsable de no haber llegado aún a Salamanca tras jugar con su selección.

Calderón insistió en su idea de que al equipo le quedan unas cuantas finales y que todos los partidos son complicados. «Difíciles son todos. Cada uno tiene sus connotaciones. El día del Atlético de Madrid es un día que perdemos pero es muy parecido al partido de San Sebastián de los Reyes o Ponferrada y esos los ganamos. Se hicieron muchas cosas bien. Pero hay que controlar muchos fallos. La confianza del equipo sigue arriba. Sabemos que los jugadores del Real Madrid están elegidos entre los mejores de España y muchos han debutado con el primer equipo», señaló el técnico del equipo salmantino.

Tras la derrota de la pasada semana en el Helmántico, y las características del rival del domingo, Calderón no descartó volver a una defensa de cinco, «es una posibilidad. Tenemos en mente el partido que se puede dar y las soluciones sobre la marcha. Tenemos muchas bajas y vamos a tener que llevar a dos chicos del filial. Toño, Owusu, Santi Luque, José García y Manu Molina son baja».

Aunque insistió en que el equipo siempre sale a ganar, no le hizo ascos a un posible empate ante el Castilla. «No firmo nunca el empate pero puntuar fuera de casa es bueno. Tras una derrota, lo más importante, es no perder el siguiente partido. Yo espero que el equipo sea capaz de hacer el trabajo que se le exige y saquemos algo positivo».

Y como suele ser habitual en él, Calderón fue claro al hablar de un tema polémico como el de Owusu. «Que dónde está. Eso quisiera saber yo. Con lo que nos estamos jugando, tenemos un futbolista fuera. Tengo que culparle a él porque tiene que ser responsable y no lo ha sido. Nosotros estamos muy desencantados con este tema. Esto te deja frío y te decepciona. Estamos luchando con muy pocas balas. En este partido puede haber espacios porque ellos son un equipo alegre… y no va a estar con nosotros» lamentó. Sobre cuál será la reacción del equipo cuando vuelva afirmó que «cuando le pasó en enero se le siguió utilizando y se le puso una buena sanción y ahora, cuando vuelva, si vuelve, se tomarán las medidas oportunas. Si una tiene que ser no contar con él, pues... La afición debe saber que la plantilla tiene un compromiso total y que va a seguir peleando por el objetivo».

Además, el entrenador se refirió a las nuevas incorporaciones, Chatón Enríquez y David Torres.« David ya está con nosotros y ha completado dos sesiones. Ya en enero hablamos con él pero no pudo salir. Esperemos que la semana que viene se desatasque. Con Enríquez estamos esperando el visado. Quiero contar cuanto antes mejor con ellos» concretó.

Para finalizar, lanzó un mensaje a los cerca de 500 aficionados que se desplazarán a Madrid, «para nosotros son muy importantes porque animan tanto fuera como en casa, se les siente mucho».