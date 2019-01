Fútbol - Segunda B Calderón asegura que su sintonía con Lovato es «brutal» y reclama un portero y un delantero Calderón, sonriente durante la rueda de prensa. / WORD El Salamanca CF UDS se enfrenta el domingo a las 16:30 en el Helmántico al Burgos «en un partido de los más importantes de la temporada» I. L. SERRANO / WORD SALAMANCA Viernes, 25 enero 2019, 15:38

El técnico del Salamanca CF UDS, Antonio Calderón, destacó su total sintonía con el presidente, ante los comentarios de Lovato respecto al sistema de juego del equipo en la emisora de la Cope, e insistió en la necesidad de contar con un portero más y un delantero potente que aporte algo diferente y complementario a los que tiene actualmente. Calderón, que calificó el partido del domingo ante el Burgos como «de los más importante de la temporada», insistió en que el equipo tiene que seguir en esta línea y que «nunca pondré a un jugador por encima del colectivo».

El entrenador gaditano del Salamanca CF UDS comenzó afirmando que «la victoria contra la Ponferradina le ha dado al equipo y a la afición confianza y moral. Pero eso lo puedes disfrutar un día o dos, a partir del miércoles, hay que pensar ya en el siguiente partido».

En relación a su rival del domingo a las 16:30 horas en el Helmántico, Calderón afirmó que «recibimos a un rival que tiene muy buena línea y solo ha recibido un gol en cuatro partidos; y ha ganado nueve puntos. Yo creo que ahora están administrando mucho mejor lo que consiguen en el campo. No hacen muchos goles a favor pero ahora no conceden atrás y con un solo gol, consiguen tres puntos. Se han puesto a jugar con defensa de cinco y le está dando mucho rédito».

A pesar de enfrentarse a un rival directo, el míster no quiso referirse a la mejora en la clasificación si se ganaba al Burgos. «En lo que tenemos que centrarnos es que es un partido importante por lo que estamos haciendo nosotros. Si ganas, te vas a situar mejor; pero eso lo que puede hacer es meternos más presión» sentenció, para confirmar después que Carpio y Tyson siguen estando de baja y que esperaba que el campo estuviese en perfecto estado pese a las heladas.

El momento caliente de la rueda de prensa en el Helmántico llegó cuando fue cuestionado por la supuestas críticas al sistema de juego realizadas por el presidente, Lovato. «No lo he escuchado pero sí me ha llegado. El presidente y yo tenemos una sintonía brutal. Los dos queremos lo mejor para el Salamanca . Uno de los temas que ha surgido es la formación y jugamos con cinco en función del equipo. El presidente tiene su opinión y yo la mía. Yo le he puesto el caso del Fuenlabrada del año pasado, que desoyó mi consejo y echó a un jugador; el equipo ya no fue el mismo en toda la temporada. Jamás voy a poner ningún jugador por encima del colectivo», zanjó el entrenador

Finalmente y respecto a los posible refuerzos Calderón aseguró que «estoy contento con las incorporaciones, ha habido una marcha que no queríamos como la de Fer Ruiz y la semana pasada le dije que contaba con él, pero querrá jugar sí o sí,. Esto nos da la posibilidad de traer a alguien más. La prioridad es un portero y después un delantero diferente a lo que tenemos. La tercera, vamos a ver qué jugadores aparecen en el mercado aunque todo el mundo piense que necesitamos un mediocentro defensivo, pero yo confío mucho en Jehu. Estoy muy contento con el trabajo de Víctor Iglesias y Tejedor».

Además, sobre algunos nombres que han sonado estos días, afirmó que «lo de Satoca para la portería habíamos llegado a un acuerdo pero se ha enquistado y estamos barajando otras opciones. Tenemos a un portero mexicano, sub 23, que creo que va a llegar esta semana. Y el delantero es como todo, va a depender del dinero que tengamos. Hay opciones de jugadores de Segunda División pero no podemos traer un futbolista y endeudarnos. A los futbolistas extranjeros, como Nicola, tienes que saber para que los traes y de done vienen, no pueden ser el salvador del equipo».