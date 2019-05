Fútbol - Segunda B Calderón asegura que el Salamanca CF saldrá a ganar en Vigo, «lo último que debemos hacer es contemplar otros resultados» Antonio Calderón, durante un partido en el Helmántico. / SERNA El técnico gaditano, que viajará con todos los jugadores, reconoce que será dificil abstraerse del resto de partidos y que deberán estar muy concentrados I. L. S. / WORD SALAMANCA Viernes, 17 mayo 2019, 20:21

El entrenador del Salamanca CF UDS, Antonio Calderón, fue muy claro en su comparecencia ante los medios de comunicación de todos los viernes «hay que salir a ganar y olvidarse del resto de partidos. Haremos mal si nos fiamos del empate para salvarnos», aseguró el técnico gaditano del equipo salmantino, que se lleva a toda la plantilla para el duelo decisivo ante el Celta B del domingo a las 18 horas en tierras gallegas. También se refirió a la afición y esperaba que los pocos que se desplazasen a Vigo se dejasen notar como siempre.

«Lo último que tenemos que hacer será contemplar otros resultados. Es un partido como todos los demás. Tenemos que salir como en Ponferrada, o en León, o en Madrid...Vamos a intentar ganar el partido. Cuando acabe el partido, veremos los demás». Afirmo Calderón aunque reconoció que «quiera o deje de querer, todo el mundo se va a enterar. Por mucho que quieras estar al margen. Tenemos que estar atentos a estas variables sin perder la concentración en el partido»

El entrenador del Salamanca CF UDS tuvo palabras de elogio para su rival. «Tienen un equipazo. Con el 80% de esta plantilla se metieron en el playoff el año pasado. Han traído también jugadores de nivel como Salvador. No esperaban estar donde están. Son jóvenes y puede que la situación les esté superando. Pero hay que recordar que hace poco le metieron cinco goles al Internacional» afirmó.

Además, al ser preguntado sobre cómo afrontaban estos partidos los equipos que ya no se juegan nada, pero que puede influir en el futuro de otros equipos, Calderón insistió en que «nunca se sabe lo que pasará. Por lo que esta claro que yo me tengo que centrar en lo nuestro y en saber qué nuestro equipo debe estar serio y concentrado. Lo que hagan los demás… hay futbolistas con ganas y otros con menos ganas cuando no te juegas nada, pero deben competir hasta el final. Pero lo importante es lo que tú hagas, no el resto».

El míster del equipo blanquinegro señaló que se marcha con todos los jugadores disponibles a Vigo, incluso los que tienen menos posibilidades de jugar.«Vamos a viajar todos los jugadores. Todavía hay que esperar hasta mañana para saber cómo están Galván e Indiano. Las únicas bajas son la de Toño y la de Owusu, que desapareció hace unos días».

Para finalizar, Calderón se refirió a la polémica sobre la Fan Zone que el club quería instalar en los aledaños del Helmántico. «Espero que se arregle el tema de la pantalla y los que no puedan viajar lo puedan disfrutar. En el fútbol todo suma y saber que la gente te está apoyando aunque sea en la distancia, entra en el corazón de los jugadores y se nota, está claro», aseguró Calderón, que respecto a las pocas entradas que ha dado el Celta B se limitó a decir que «al final, lo que yo pienso no cuenta ni soy nadie para juzgarlo. Es una opción y la afrontamos, porque los que vayan se harán notar. Daremos la cara por todos los aficionados; estamos muy unidos».