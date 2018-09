«Calculamos que solo en la romería se juntarán entre 7.000 y 8.000 personas» Alejo Riñones afronta actualmente su quinto mandato al frente del Ayuntamiento de Béjar. / RÁBADE BÉJAR La ampliación del RecintoFerial, las orquestas y la proyección mundial de Béjar gracias a laVuelta Ciclista convierten estasfiestas en excepcionales RICARDO RÁBADE / WORD BÉJAR Jueves, 6 septiembre 2018, 12:05

Alejo Riñones se muestra especialmente satisfecho de la profunda transformación que ha experimentado la villa textil desde el año 1995, cuando fue elegido alcalde. Actualmente afronta su quinto mandato y repasa en esta entrevista los contenidos de las Fiestas y Ferias, que arrancaron el 31 de agosto y que hoy serán testigos del pregón.

–¿Cómo definiría el programa festivo de este año?

–Se trata de un programa muy completo que atiende a las necesidades de todos, como niños, jóvenes, adultos y mayores. Para estos últimos hemos incluido especialmente en el programa visitas a las cuatro residencias de mayores que hay en Béjar, llevándoles la música de su época.

– ¿Qué destacaría de esta edición?

–Hay una coincidencia de acontecimientos que nos permiten contar este año con unas Fiestas como nunca hemos tenido. Por un lado hemos tenido la etapa de la Vuelta Ciclista de España, retransmitida en directo y con final en La Covatilla, a 2.000 metros de altura, para 190 países de los cinco continentes. Además, hemos ampliado el Recinto Ferial, con 3.000 metros cuadrados más, por lo que contamos con más de 23.000. Hemos instalado muros de piedra de contención que le dan al Recinto Ferial una gran seguridad y belleza. Se ha asfaltado toda la entrada del Recinto Ferial, con cien metros de largo y seis por ancho. Viene a ser como la calle mayor del recinto ferial, ha quedado precioso, sobre todo con la iluminación de esa calle principal, que recuerda al Recinto Ferial de Sevilla.

–¿Qué otros aspectos resaltaría de esta edición?

–Las orquestas. Nunca habíamos tenido en Béjar unas orquestas de esta categoría, porque no contábamos con el sitio adecuado, y este año lo tenemos con la ampliación del Recinto Ferial. Empezamos el viernes con la Orquesta Anaconda, contamos este día 6 con la Orquesta Panorama, que es un todo un espectáculo y de lo mejor que hay en España. Y están también las actuaciones de las Orquestas Princesa, Super Hollywood y Coliseum. Todas las actuaciones son en el Recinto Ferial.

–Las actividades festivas arrancaron el día 31 con las casetas...

–Contamos con cinco casetas, que has sido instaladas por personas del gremio de la hostelería de Béjar. Cada caseta tiene 20 metros por 10, exceptuando la caseta municipal, que sería la quinta, pero que es la más grande con 600 metros, también regentada por otra persona del gremio de la hostelería. En esta caseta estamos organizando actuaciones de grupos de Béjar, como grupos de baile y de gimnasia rítmica de diferentes colegios y academias de Béjar, que gustan especialmente a los padres.

– ¿Quién pronuncia hoy el pregón?

–Lo da una peña desde el balcón del Ayuntamiento. Es una fórmula que la estamos haciendo desde hace unos años y que está saliendo muy bien. Nos lo pidieron las peñas y los chavales se esfuerzan siempre para que todos los pregones salgan muy bien. Hace años el pregón lo pronunciaba una sola persona y hemos tenido pregoneros de gran calidad, como Antonio Colinas, Juan Manuel de Prada y Gonzalo Santonja, pero ahora es siempre una peña la que lo pronuncia.

–¿Cuándo son los actos religiosos?

–El día 8 por la mañana tenemos la misa y la romería, todo en honor a la Virgen del Castañar, que es la patrona tanto de Béjar como de su comarca. Calculamos que solo en la romería se juntan entre 7.000 y 8.000 personas. Ese día 8 es muy importante dentro de las Fiestas y contamos con cuatro grandes acontecimientos, como son la misa y la romería por la mañana y, por la tarde, la corrida de toros con Finito de Córdoba, Paco Ureña y Castaño. Y ya por la noche tendremos el concierto de Amaia Montero a partir de las 23.00 horas.

–¿Qué actos religiosos hay el domingo día 9?

–Ese día toda la actividad festiva se traslada al Castañar y se celebra la ofrenda floral a la Virgen del Castañar. Ya se han apuntado para hacer la ofrenda floral unos 50 jinetes, que saldrán de la zona del cementerio de San Miguel en el barrio Recreo y subirán al Castañar para ir a poner el ramo de flores a la Virgen, acompañados por sus hermanas, parejas, mujeres... Es una ofrenda que está pensada no solo para que participen jinetes, sino para todas aquellas personas que quieran entregarle el ramo de flores a la Virgen. Y luego tendremos la paella.

– ¿Cuándo concluyen las fiestas?

–Será el lunes 10 de septiembre. Ese día lo dedicamos especialmente a los niños, organizando una mascletá de globos, un encierro infantil, charangas, cabezudos e hinchables.

– ¿Cuál es el presupuesto?

–Unos 120.000 euros. Hay que tener en cuenta que nunca habíamos conseguido contar con cinco orquestas de este nivel, ya que no podíamos contratarlas, porque, como ya he dicho, ni contábamos con el sitio adecuado, y este año sí lo tenemos en el Recinto Ferial, ni tampoco con el dinero suficiente. En este sentido hemos hecho un gran esfuerzo y esperamos que el tiempo nos acompañe estos días con unas Fiestas que se van a recordar especialmente. Desde luego, nunca se había podido hacer una promoción tan fuerte y gracias a la Vuelta Ciclista.

– Cambiando de tercio.... ¿Se presentará a la reelección?

–No lo sé todavía y no lo tengo decidido aún, dependerá de varias cuestiones. La verdad es que en política he conseguido todo lo que me he propuesto, he sido procurador en las Cortes de Castilla y León, diputado provincial en la Diputación.... Ésta es mi quinta legislatura y no tengo decidido aún si me presentaré. Globlamente me siento satisfecho por todo lo que hemos hecho en Béjar desde que llegué a la Alcaldía en 1995. No estoy cansado y la verdad es que yo me autoalimento con los logros conseguidos. Béjar ha cambiado muchísimo desde 1995. Entonces la ciudad tenía unas grandes carencias y unas enormes necesidades de servicios. Hicimos la depuradora, el Teatro Cervantes, el polígono industrial, cambiamos toda la iluminación de la ciudad... Nada de esto había entonces. Hemos transformado totalmente la silueta de la ciudad y el panorama de Béjar es hoy muy diferente, ya que contamos con una ciudad moderna. Pero también tenemos problemas... Estoy pensando en las carencias en materia sanitaria por la falta de médicos de familia, con edificios que precisan de mejoras como el Hospital. Pero estoy muy esperanzado con la mesa de reindustrialización para Béjar, que se aprobó en las Cortes regionales para mejorar esta comarca, pensando en que podamos conseguir en el futuro que vengan personas a vivir a Béjar para montar sus negocios.