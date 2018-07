«IME Bussines School ofrece un crecimiento profesional y humano irrechazable» Pepe Castaño, Jorge García Fonseca, Andrés Gutiérrez y Rocío Santos, de Ecotisa. / WORD Cuatro alumnos de los cursos de la Escuela de Negocios IME relatan su experiencia RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Lunes, 30 julio 2018, 11:52

Como ejemplo de la formación que se ha diseñado para apoyar a las empresas en IME Business School, entrevistamos al Gerente y fundador de la empresa Ecotisa, Jorge Fonseca, así como a varios empleados y alumnos que están trabajando en Ecotisa y se están formando en IME Business School, que se dedica a la venta de consumibles informáticos o como reza su lema: 'Ecotisa, una tinta de impresión'. Los 4 entrevistados han realizado diferentes programas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca.

Jorge García

Jorge García Fonseca es el director general de Ecotisa.

–¿Puedes explicarnos un poco tu labor profesional en Ecotisa y qué te llevó a realizar el Programa de Desarrollo Directivo (PDD)?

–Soy el director general del grupo Ecotisa conformado por varias empresas. Fundamentalmente, mi misión es apoyar a las personas que dirigen las cinco empresas del grupo, ayudando y colaborando en la toma de decisiones, estableciendo las estrategias presentes y las futuras; especialmente todas aquellas que están relacionadas con ventas, al ser mi especialidad. Durante ocho años he formado todos los comerciales de la empresa, así como, los 'team leaders', una figura importantísima para mí porque se encargan de organizar a nuestros compañeros.

Lo que me llevo a realizar el PDD fue la convicción de Julio Pindado en los cursos que ofrecen. Pude comprobar de primera mano, lo necesario que es fortalecer nuestras habilidades directivas. Normalmente, uno está inmerso en su actividad diaria y no eres capaz de ver otras acciones que también debes realizar, además de las habituales. Por ello, desarrollar cualidades que ya posees, pero de manera más profunda y, sobre todo, poder compartir experiencias con otros directivos, con los cuales compartes inquietudes muy parecidas a las tuyas independientemente del sector al que se dediquen, es algo muy enriquecedor.

–Tras tu paso por IME Business School ¿Qué habilidades, aptitudes y conocimientos adquiridos has podido aplicar ya en tu vida profesional en Ecotisa?

–La verdad que todas, ya que, después de cada formación hacia un resumen de acciones a implementar y así practicar todo lo aprendido en el fin de semana. Te voy a contar unas pocas, por qué si no, no acabaríamos. Por ejemplo, el mapa de experiencia del cliente es el camino que recorre el cliente, desde que compra, hasta que consume el producto. Con él, hemos podido mejorar los procesos, para que este sea más satisfactorio para nuestros clientes. En habilidades de negociación hemos trabajado nuevas maneras de negociar, tanto con proveedores como clientes, sacando el máximo partido a todas las estrategias de negocio marcadas. Y la misión y la visión de la empresa para mí es algo fundamental, ya que nos ayuda a enfocar a todas las personas de la compañía hacia una misma dirección. El resto, tendréis que probarlos.

–¿En qué situación actual se encuentra Ecotisa? ¿Qué retos futuros tenéis?

–En este momento, estamos ampliando nuestra plantilla, y esperamos que a largo del año estemos trabajando unas 15 personas más. En septiembre, tenemos pensado comenzar nuestra aventura en Portugal y para ello estamos colaborando estrechamente con IME para a comenzar esta nueva experiencia, en la que estamos muy ilusionados.

«En septiembre tenemos pensado empezar nuestra aventura en Portugal»

–Este año habéis sido galardonado con el Premio Empresa IME 2018, en primer lugar, enhorabuena y segundo, ¿Qué supone este reconocimiento?

- Muchísimas gracias. La verdad, es que para nosotros ha sido una grata satisfacción y desde la compañía se ha recibido con muchísima ilusión. Nunca habíamos tenido un reconocimiento por parte de nadie. Poder recibir un premio como empresa IME y en el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca, para nosotros ha sido un grandísimo honor y nos ha servido como una motivación extra para seguir trabajando con muchísimas más ganas y muchísima más ilusión.

- Para finalizar, ¿podría resumir tu experiencia en IME Business School en una sola frase?

- Es una oferta de crecimiento profesional y humano que no se puede rechazar.

Pepe Castaño

Pepe Castaño es el director de ventas de Ecotisa.

–¿Qué objetivo perseguías estudiando el PIGE y en qué consistió el Programa?

Cuando me lo propusieron, la pri- mera meta que me puse fue el de ampliar conocimientos que ya tenía, pero rápido me di cuenta, que el objetivo que tenía que tener era el de abrir la mente y aprender técnicas nuevas, ya que todo el temario que hemos tenido, son técnicas y procedimientos muy novedosos. El programa está centrado en formar agentes comerciales, y aunque tengo ya una experiencia de ocho años trabajando en este sector, me ha dado una amplitud de conocimientos al enseñarme ramificaciones que ayudan a desempeñar mi función.

- ¿Crees que los conocimientos adquiridos en el Programa Integral de Gestión de Empresa que estás cursando este año están siendo útiles en tu actual puesto de trabajo?

«Muchos de los conocimientos ya los estamos poniendo en práctica»

- Sin duda. No solo lo creo, sino que lo sé, ya que muchos de esos conocimientos ya los estamos poniendo en práctica, y no solo han mejorado el funcionamiento en los puntos en los que se ha aplicado, sino que nos han ayudado en otros en los que no pensábamos que necesitáramos mejorar, lo cual nos ha enseñado que es un error pensar.

- ¿Qué papel juega la formación en el sector en el que trabajas?

- Es vital, como seguramente pase en todos los sectores, la competencia es voraz, y sino estas preparado, no eres competencia. Puedes entrar con mucha gana y conocimientos, y sin duda te harás un hueco dentro del sector, pero si no sigues teniendo esa ilusión y formación continua que te haga diferenciarte, perderás ese hueco.

Rocío Santos

Rocío Santos es la directoria de contabilidad y finanzas de Ecotisa.

–¿Qué te hizo decidirte por IME Business School para cursar uno de los programas?

En cuanto me hicieron la propuesta de realizar el máster, no hubo tiempo de reflexión, la respuesta fue inmediata. En primer lugar, el prestigio, garantía y la confianza que nos aportaba siendo un referente como es la Universidad de Salamanca y posteriormente al ver con detenimiento el temario que abordaba el programa, se ajustaba a las funciones que estaba desempeñando de mi perfil profesional. Enseguida valoré que podía ser la formación que necesitaba para complementar mi experiencia profesional además de adquirir y ampliar conocimientos.

- ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido durante esta experiencia?

- La verdad es que todas las sesiones han sido de gran interés teórico y siempre con el añadido de poder practicarlo en los casos que nos proporcionaban. Sin duda como aprendizaje más importante ha sido la mentalidad de adaptarse a los múltiples movimientos, así como la conciencia de toma de decisiones. En la actualidad nos encontramos en un mundo donde todo está con continuos cambios y solamente aquellas personas que tienen la capacidad de adaptarse son las que optarán a mejorar sus carreras profesionales. También la importancia de la toma de decisiones ha significado un valor añadido a este curso siendo conscientes que toda gestión empresarial implica decidir constantemente.

«Sólo aquellas personas que tienen la capacidad de adaptarse optarán a mejorar sus carreras»

- Si tuvieras que destacar un aspecto de tu paso por IME Business School por encima de los demás, ¿Cuál sería?

- He tenido la posibilidad de enriquecerme en una formación orientada a directivos gracias a la extraordinaria calidad profesional del equipo docente y a los ponentes que han colaborado con el programa «Cuanto mayor formación tengas, de más libertad dispones». Además, debo destacar el apoyo al alumno durante y después de recibir la formación en todo lo que necesiten dentro de su entorno laboral, así como al apoyo en las empresas.

Andrés Gutiérrez

Andrés Gutiérrez es el director comercial de Ecotisa.

- ¿Qué objetivos perseguías estudiando el Programa Integral de Gestión de Empresas?

- Mi objetivo con este Master es mejorar, aprender a ser mejor profesional y ampliar mis conocimientos para poder ponerlos en práctica en mi puesto de trabajo. Además de conseguir que la empresa crezca, facture más, tenga más beneficios, se puedan dar más puestos de trabajo en Salamanca y conseguir afianzarnos como referente a nivel nacional. En mi día a día, me está ayudando a conseguir mejores resultados, optimizando el valioso tiempo y los recursos que tiene la empresa. Los mercados cambian muy rápido y necesitamos estar actualizados en el presente para ser los mejores en el futuro. El aprendizaje de hoy es el éxito de mañana y así es como miro a mis objetivos, tanto dentro como fuera de la empresa, porque este programa nos enseña a ser mejores en lo profesional y en lo personal.

«El aprendizaje de hoy es el éxito de mañana y así es cómo miro mis objetivos»

- ¿Los cumpliste?

- Voy muy encaminado a conseguir mis objetivos puesto que contamos con el mejor profesorado que podíamos tener en cada asignatura y eso nos facilita muchísimo el poder lograrlos. Aún nos queda el mejor trimestre de clase, y digo el mejor porque lo mejor siempre está por venir y sé que en lo que queda de año me esperan nuevos retos que tendré que conseguir.

- ¿Qué aspectos de la formación en IME Business School destacarías?

- Destacaría al profesorado y a los maestros que la Universidad pone a disposición de los alumnos. Es increíble su dedicación y la implicación que tienen por nosotros, incluso, es de admirar como compañeros de otras empresas líderes en sus sectores nos enseñan los conocimientos que han adquirido a lo largo de sus carreras profesionales y lo largo de su vida. Podría decir que estamos aprendiendo de los mejores porque nos enseñan a utilizar métodos en situaciones reales que les dan un resultado muy positivo en sus grandes empresas.

- ¿Recomendarías a un amigo que realizara un master o algún programa con IME Business School?

- Sin dudarlo. Recomiendo hacer un máster o cualquier tipo de programa a todo aquel profesional que quiera progresar o quiera que su empresa o la empresa en la que trabaja sea un referente en el sector que sea. Todos nos tenemos que formar y el aprender no ocupa lugar, como se suele decir. La manera que tiene de hacerlo IME Business School es más que acertada, acercando a las empresas y los conocimientos que ofrece la Universidad de Salamanca. Se generan muchas más cosas que conocimientos que es por lo que empecé el programa. Cuando estás en clase, se generan sinergias entre empresas, socios de grandes y pequeños negocios y también amigos que te ayudarán a caminar por el mundo de los negocios, porque el sacrificio de hoy es el éxito de mañana.