IME Business School: la mejor formación para todos los niveles de la empresa Fernando Criado, segundo por la izquierda, junto Fernando Martín, Roberto Carro y Francisco Javier Casto, en las instalaciones de PROTOinfo. / MANUEL LAYA Fernando Criado gerente de PROTOinfo y varios empleados nos cuentan su experiencia RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Lunes, 25 junio 2018, 11:59

Como ejemplo de la formación que se ha diseñado para apoyar a las empresas en IME Business School, entrevistamos al Gerente y fundador de la empresa PROTOinfo, Fernando Criado, así como a varios empleados y alumnos que han obtenido una beca-contrato de esta empresa, que es puntera en la prestación de servicios informáticos a empresas. Los 5 entrevistados han realizado diferentes programas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca.

Fernando Criado (PDD)

–¿Cómo conociste y por qué elegiste IME Business School para estudiar el Programa de Desarrollo Directivo (PDD)?

–Conocí IME Business School a través del programa de becas para alumnos de post-grado. Desde hace varios años veníamos buscando la forma de colaborar con la Universidad de Salamanca para tener una cantera en la que captar talento. La relación con IME Business School y con los alumnos que realizan las prácticas en PROTOinfo, me permitió conocer los programas que ofrecían para alumnos de post-grado, trabajadores de empresas y directivos. Sin embargo, fueron los comentarios de otros empresarios que habían realizado el Programa de Desarrollo Directivo los que me hicieron reflexionar sobre la importancia de adquirir nuevas habilidades que me permitieran realizar mi trabajo como gerente de PROTOinfo de una forma más eficiente.

–¿Qué objetivo perseguías estudiando el PDD?

–PROTOinfo estaba creciendo de forma poco organizada, lo que me originaba cierta intranquilidad y me hacía sentir que estaba apagando fuegos todos los días. Sin embargo, cuando conocí el Programa de Desarrollo Directivo y las experiencias de otros empresarios, pensé que podía encontrar la forma de dimensionar la empresa correctamente y gestionar las habilidades del personal de forma más eficiente para que las actividades diarias de la empresa se realizasen de forma organizada y productiva.

–¿Esto ha supuesto alguna ventaja en tu carrera profesional?

–Desde luego que ha supuesto una ventaja. No solo por los conocimientos adquiridos en el Programa de Desarrollo Directivo, sino por las experiencias compartidas con otros empresarios que me han permitido conocer otros puntos de vista, me han dado ideas y abierto puertas nuevas.

–¿Crees que, a diferencia de otras formaciones, los programas del IME Business School están enfocados a la realidad del mercado?

–Una de las cosas que más me ha gustado del Programa de Desarrollo Directivo es que los profesores son gente de empresa que está en contacto con el mercado, comparten sus experiencias orientándote sobre las fórmulas que funcionan y las que no, y aportan una metodología que es muy difícil adquirir por tus propios medios.

–¿Qué te ha aportado personal y profesionalmente el haber estudiado un Máster en IME Business School?

–Personalmente, el contacto con la universidad y los alumnos del IME Business School me ha permitido conocer las inquietudes de los jóvenes y saber qué les motiva para captar su atención.Profesionalmente, me ha proporcionado una visión más amplia para organizar el trabajo, enseñado a explotar las habilidades del personal de forma más eficiente y a cómo utilizar el marketing para darle más visibilidad a la empresa y potenciar las ventas.

Fernando Martín (EMA)

–¿Cuál es la parte más positiva que sacaste del Executive Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias (EMA) en IME Business School, la Escuela de Negocios de Salamanca, y qué destacarías?

–Por mi actividad laboral, muy ligada a la industria cárnica, tenía interés en conocer en profundidad la problemática específica de la gestión de las empresas agroalimentarias. Durante el máster pude ver en detalle las áreas de gestión, finanzas, comercial, calidad, almacén, tecnología, entre otras. Y lo que más valoro, verlo de la mano de grandes profesionales del sector, que aparte del conocimiento, nos trasmitieron su experiencia en el día a día del negocio.

–¿Qué cosas destacarías de tu experiencia en IME Business School?

–Como senior, el volver a la universidad fue toda una experiencia, la relación con mis compañeros más jóvenes fue enriquecedora.

También la realización del máster nos permite reflexionar sobre aspectos de la empresa, que la presión del día a día en la oficina no nos permite. Puedes aprovechar para hacer un repaso de temas como la organización, los procesos, la relación con los clientes, la innovación y los recursos humanos, que son muy importantes y que durante el máster puedes abordar para perfeccionarlos, viendo otros puntos de vista y pudiendo conocer la experiencia de otras empresas.Por otro lado, la cercanía de los miembros del IME, siempre atentos a nuestras sugerencias y buscando el máximo aprovechamiento de las clases, hizo que el esfuerzo que supone compatibilizar el máster con nuestra actividad profesional diaria mereciese la pena. Para los licenciados que aún no hayan iniciado o estén iniciando su vida profesional, veo que es una opción muy interesante porque además de obtener un título, les dará la oportunidad de iniciar su vida profesional realizando prácticas en empresas, a la vez que obtienen los conocimientos necesarios por parte del profesorado.

–Actualmente, ¿qué relación sigues manteniendo con el IME?

–Aparte de los eventos a los que el IME nos sigue invitando por nuestra condición de antiguos alumnos, tengo el placer de impartir clases de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los másteres del IME, en concreto de soluciones de gestión para empresas, lo que me permite trasladar a los alumnos el conocimiento y experiencia de veinte años de profesión en el sector de la tecnología, analizando las necesidades de las compañías para implantar soluciones tecnológicas que les permitan mejorar el control de la actividad, obtener la información relevante para la toma de decisiones y permitiéndoles obtener ventajas competitivas.

–¿Recomendarías IME Business School a otras personas que quieran mejorar su formación?

–Sin duda, para mí los factores clave a la hora de elegir el IME son ofrecer formación muy cercana al día a día de las empresas y su implicación en el desarrollo profesional de los alumnos. Su estrecha relación con el mundo empresarial les permite realizar las prácticas en compañías relacionadas con el IME. Estas empresas se implican en su formación, permitiendo en muchos casos, que tras las prácticas, los alumnos puedan incorporarse a las mismas, o en otros casos, aportarles la experiencia necesaria para acceder al mundo laboral.

Jorge Luis Nolasco (EMA)

–¿Crees que los conocimientos adquiridos en el (EMA) cursado el año pasado te han sido útiles en tu actual puesto de trabajo?

Al tratarse de un máster multidisciplinar y tratar diferentes áreas de la empresa, los conocimientos adquiridos en el máster me han permitido poder tener una visión global y práctica en el ámbito de mi trabajo. En nuestra empresa, PROTOinfo los distintos trabajos de consultoría y soporte requieren un dominio de muchas áreas a nivel tecnológico, contable, fiscal, legal y presupuestario. Destrezas como el trabajo en equipo y la gestión de proyectos son aspectos que el IME desarrolla en su enseñanza a través del método del caso. El haber cursado el máster me ha permitido tener una formación teórica, pero también práctica de primer nivel al lado de profesionales tanto a nivel de mi actual empresa como a nivel docente en el IME.

–¿Qué le dirías a los nuevos alumnos que están a punto de terminar este año los diferentes Másters de IME Business School?

–Mi principal recomendación para ellos sería que aprovechen cada día en sus empresas y en el IME. La sinergia creada entre la formación teórica y práctica requiere esfuerzo y dedicación para que los resultados sean los mejores para todas las partes implicadas. No obstante, siempre los principales beneficiados de aprovechar esta oportunidad son los alumnos, ya que tienen un contacto real y directo en la dinámica de la empresa y al mismo tiempo conocimientos que se ven reforzados con la práctica.

Roberto Carro (EMA)

–Teniendo un perfil más senior, ¿qué fue lo que le motivó para realizar este máster en IME Business School?

–El motivo por el cual accedí a dicho Máster es la experiencia que me permite adquirir.

Cuando me informaron del Executive Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias del IME Business School, lo primero que me llamó la atención fue que las sesiones las impartían directivos del sector agroalimentario, con un perfil de empresa privada, que en mi caso lo valoro fundamentalmente, ya que considero que no hay mejor forma de evolucionar en la vida laboral.

–¿En qué medida crees que te ha ayudado este Máster en tu desarrollo profesional?

–El Máster me ha ayudado en la forma de entender el entorno laboral, con sus pros y sus contras. Es una guía para informarte de lo novedoso del mercado laboral, hacia dónde va, las características futuras y su evolución.

Cuando he comenzado el Máster me he dado cuenta de que en mi entorno laboral, adaptando mecanismos que he aprendido, he notado la mejoría tanto personal como social y la buena evolución en mi trabajo, con unas expectativas de futuro desarrolladas en las distintas materias del Máster del IME. En mi opinión, cuando no conocía dicho Máster actuaba de una forma no adaptada a la empresa del futuro y después de cursarlo he conseguido adaptarme y tener una visión muy diferente.

Francisco J. Casto (MBA DEA)

–¿Por qué elegiste realizar el MBA en Dirección de Empresas Agroalimentaias con IME Business School (MBA DEA)?

–Conocí IME Business School a través de compañeros que habían cursado diferentes Masters en ediciones anteriores y sus experiencias fueron muy positivas, lo que les permitió acceder a importantes empresas.

Elegí esta escuela de negocios por su orientación a la formación práctica de estudiantes para incorporarlos al mundo laboral, a través de empresas colaboradoras, mediante becas-contrato.Otro aspecto que me pareció muy útil e interesante fue la utilización de la metodología del caso, en la que se analizan situaciones reales en diferentes áreas de la empresa y se aportan soluciones a retos y problemas a los que se enfrentan los directivos en sus labores diarias. Esto proporciona bastante agilidad a la hora de afrontar situaciones de todo tipo en el día a día de la empresa, además de capacitación en el proceso de la toma de decisiones.Decidí realizar el MBA DEA porque buscaba complementar mis estudios universitarios con un Máster que me permitiera recibir una formación integral en la gestión de empresas agroalimentarias por parte de profesores de la Universidad de Salamanca y de directivos de importantes empresas del sector, con la posibilidad de especializarme finalmente en el área de Marketing.

–¿Cómo definirías tu experiencia hasta día de hoy del Máster?

–Formar parte de IME Business School está siendo una experiencia muy enriquecedora tanto en lo profesional como en lo personal. Además, me está ayudando a crear una red de contactos profesionales con compañeros de clase y directivos de empresas del sector (profesores, ponentes, asistentes a las sesiones de networking, etc.).

El hecho de que los Masters estén adaptados para poderlos compaginar con el trabajo, me da la posibilidad de aplicar simultáneamente al departamento de Marketing de mi empresa, PROTOinfo, los conocimientos, habilidades y competencias profesionales que voy adquiriendo y desarrollando con la formación en el IME.

–¿En qué medida crees que te ha ayudado este Máster en tu desarrollo profesional?

–El MBA en DEA me está aportando, sobre todo, conocimiento cercano y directo acerca del funcionamiento de las empresas de éxito de hoy en día, de manos de grandes profesionales y especialistas en cada una de las áreas. Se nos dan las claves sobre cómo han conseguido llegar al lugar que ocupan y cómo evitar posibles fracasos. Todo esto me permite tener una visión global sobre la gestión de la empresa agroalimentaria moderna. A ello, se le suma la formación especializada en el área de Marketing que estoy adquiriendo en esta última parte del Máster.