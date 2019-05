«IME Business School impartirá desde octubre cursos semipresenciales» Miguel Ángel Sánchez Vidales, en las instalaciones del edificio FES de la Universidad de Salamanca. / MANUEL LAYA Miguel Ángel Sánchez Vidales, Director Académico del programa Executive MBA, explica las novedades de la Escuela de Negocios y las ventajas que ofrecen RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Miércoles, 29 mayo 2019, 14:39

Entrevistamos a Miguel Ángel Sánchez Vidales, el Director Académico de los MBA para perfiles más senior y con experiencia, cómo son los Executive MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca, el IME Business School.

–¿Qué tal tu primer año de andadura en la Escuela de Negocios, IME Business School?

–Llevo ya 5 años como profesor de sesiones pero este es mi primer año con responsabilidades importantes dentro del IME y está siendo muy intenso, pero también muy satisfactorio.

–¿Qué funciones realizas dentro de IME Business School?

–Actualmente soy Director Académico del programa Executive MBA, coordinador de las asignaturas de Transformación Digital y asesor en materia de tecnología asociada a recursos y metodologías docentes.

–¿Qué tal cómo profesor, qué ambiente de trabajo y desarrollo ves entre los estudiantes?

–Es muy especial. Se nota mucho que hacen el máster para aprovechar todas las ventajas que tiene este tipo de formación, ya que es muy aplicada y las empresas la valoran muy bien.

–¿Qué novedades y nuevos retos va a afrontar la Escuela de Negocios el próximo curso 2020?

–Entre otros, realizaremos algunos programas de forma semipresencial. Esto es todo un reto, puesto que la metodología docente cambia, tanto para profesores como para alumnos. Pero tiene grandes ventajas.

–Teniendo ya diferentes programas presenciales que funcionan bien, ¿por qué realizar una formación semipresencial?

–En ciertos programas, como el Executive o el PDD, los estudiantes suelen tener cierta movilidad geográfica y horarios muy diversos. Con el modelo semipresencial, el estudiante puede planificarse mejor, acceder a los recursos formativos en cualquier momento y lugar y con horarios más flexibles. Por lo tanto, nos adaptamos mejor a sus horarios y necesidades. Además, al ser un máster de mucho prestigio, existen personas de otras provincias que están muy interesadas pero que nos han confesado que no tienen la opción de desplazarse todas las semanas a las clases presenciales.

–¿Qué herramientas utilizaréis para este proceso? ¿Nos podrías explicar en qué consiste?

–Nosotros utilizamos el Campus Virtual de la Universidad de Salamanca, denominado Studium. Es un portal muy especializado para docencia universitaria que está siendo reforzado de forma importante en los últimos años y que se actualiza continuamente con los mejores recursos tecnológicos de apoyo a las clases online. Por ejemplo, disponemos de plataformas avanzadas para las clases online que disponen de sistemas de vídeo y audio, pizarra digital, chat, intercambio de archivos, etc. Llevo muchos años usando este tipo de herramientas en clases online y, aunque el profesor necesita un mínimo periodo de adaptación, se hace muy cómodo para todos. La plataforma también dispone de actividades para que suban sus trabajos, foros de debate, herramientas para trabajo en grupo, test de autoevaluación, etc.

Por otro lado, además de Studium, vamos a explorar la opción de utilizar ciertas aplicaciones de Google for Education, como Google Clasroom. Estas herramientas se complementan muy bien con Studium y son más fáciles de usar desde dispositivos móviles.

–¿Qué formación daréis a los profesores para la utilización de esta nueva metodología?

–La estrategia de formación a profesores es esencial. Habrá formación presencial para explicar de forma detallad las herramientas, pruebas y ensayos, etc. Pero además se grabarán vídeos con las actividades más habituales para que, en cualquier momento, puedan ver cómo hacer tareas habituales. Pero, por propia experiencia, en un par de días aprendes a trabajar con las herramientas.

–Entiendo que seguiréis utilizando el Método del Caso cómo base en vuestras clases, ¿cómo lo adaptaréis a la formación blended?

–En el caso de la modalidad semipresencial el método es igualmente válido, siendo su ejecución en parte virtual y en parte presencial. Concretamente:

–Clases online. Las notas técnicas y el planteamiento de los casos son expuestos por los profesores a través de la plataforma online. En ellas, los estudiantes pueden interactuar y plantear dudas. Las sesiones quedan grabadas para su consulta en cualquier momento.

–Trabajo individual del caso. De forma flexible y adaptada a las necesidades de cada uno, los estudiantes trabajan de forma individual la resolución del caso.

– Discusión del caso en sesiones grupales online. Mediante el uso de la plataforma online y herramientas de colaboración, se realizarán sesiones en grupos reducidos, donde debatir y plantear soluciones al caso trabajado individualmente. Las conclusiones obtenidas serán las que se planteen en las sesiones presenciales.

– Discusión del caso en sesiones presenciales. Se compartirá, de forma presencial, con el profesor y el resto de compañeros los planteamientos trabajados de forma que se pueda obtener una visión amplia y aplicada del caso.

–Si alguien está interesado en cursar este tipo de máster semipresencial, ¿cómo será el horario y calendario para el próximo curso 2019/2020?

–Habrá dos promociones para el siguiente curso académico: una que comenzará en Octubre de 2019, y otra que comenzará en Enero de 2020.

La duración de las dos ediciones será hasta Junio de 2020, siendo un total de 12 fines de semana los que tendrán los alumnos cómo clases presenciales. En el caso de los alumnos que comiencen el máster en Enero, la frecuencia de las clases presenciales de fin de semana será quincenales, y para los que comiencen en Octubre, la frecuencia de clases presenciales será cada 3 semanas (siendo todo sujeto a cambios). El resto de clases serán de forma online y tendrán una frecuencia semanal.

Estos programas están pensados para personas con experiencia que quieran seguir formarse, y necesiten un horario flexible para ello, de ahí que la mitad de contenidos que vayan a aprender sean de forma online, y así poder acceder a ellos desde cualquier lugar del mundo.

Actualizaremos en nuestra página web imeusal.com el calendario y horarios para el próximo curso, y para cualquier persona que quiera solicitar más información y ver nuestros folletos informativos, que no dude en escribirnos a infoime@usal.es, les resolveremos cualquier duda, y les invitaremos a visitar nuestras instalaciones en el Campus Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca.

–¿Cuáles crees que serán las tendencias en innovación y transformación digital en cuanto a la formación se refiere en los próximos años?

–Acabo de compartir con algunos colegas, varias opiniones al respecto. Estamos viendo cómo la personalización de la enseñanza a nivel online también acabará llegando. Me refiero a que se podrán aplicar técnicas de inteligencia artificial para detectar mejor las necesidades formativas de cada estudiante y ofrecerle los contenidos más personalizados a su perfil profesional, a la empresa en la que aplicará sus conocimientos, etc. Ahora mismo esto son tendencias en las que se están trabajando, pero creo que en unos 5 años esto llegará y debemos estar preparados, porque también la docencia universitaria va a tener un cambio importante. Los recursos formativos van a ser cada vez más digitales, sea para docencia presencial, semipresencial o puramente online.

–¿Qué público crees que es el idóneo para realizar un máster semipresencial?

–Cualquier persona que esté trabajando y quiera adquirir las importantes capacidades que aporta un programa MBA, y que su tiempo sea más limitado para acudir presencialmente a la Universidad todo el tiempo que requeriría en su lugar un máster presencial.

Son másteres que se caracterizan por su flexibilidad, mediante una metodología que combina las ventajas de interactuar con profesores y compañeros en el aula, y a la vez la metodología y recursos con los que podrás participar de forma telemática.

–¿Cuáles consideras que son las ventajas e inconvenientes de este tipo de formación?

–Las ventajas son muchas, pero la principal es la flexibilidad y la disponibilidad de recursos formativos en cualquier momento y lugar. Todo es más fácil, rápido y accesible. El inconveniente habitual de la formación puramente online es un peor contacto con los profesores, pero por eso el programa será semipresencial. Aproximadamente una vez al mes, en sesiones de viernes tarde y sábado mañana, los estudiantes acudirán presencialmente a la universidad para trabajar en equipo y poder interactuar y compartir experiencias con los profesores. Por tanto, creo que el modelo toma lo mejor de los métodos online y presencial.

–En un mundo tan digitalizado, ¿no crees que la implantación de estas tecnologías pueden suponer en cierto modo una «deshumanización» o una barrera en lo que a las relaciones personales se refiere?

–Llevo 6 años impartiendo clases online. Antes de dar la primera clase, pensaba que sería algo frío, poco práctico. Pero en una semana ya estaba contando anécdotas y alguna broma, como en una clase presencial. Al otro lado del ordenador y el móvil hay estudiantes motivados que, y esto me sorprendió, pierden el habitual miedo a preguntar en una clase presencial. Por mi experiencia, las personas somos menos vergonzosas y nos atrevemos a preguntar más en clases online que en presenciales. Todo esto forma parte de una evolución que, personalmente, no considero negativa. Además, los estudiantes enseguida se hacen sus grupos de Whatsapp, quedan entre ellos, etc.

–Tras el paso de alguien que curse un máster por IME Business School. ¿Qué habilidades, aptitudes y conocimientos crees que podrá adquirir y aplicar a su vida profesional un alumno?

–Lo que más me gusta del IME, lo que considero la clave de su éxito y prestigio, reside en que aquí se enseña a la gente a pensar. Es decir, gracias a la metodología del caso, ellos ensayan situaciones complicadas y así acaban teniendo habilidades que les permiten afrontar problemas de todo tipo. Por ello, las empresas apuestan por traer aquí a formar a muchos de sus empleados o bien, captan talento en estudiantes recién titulados y nosotros los preparamos para que puedan rendir de forma muy aplicada cuando se incorporan. Estoy seguro que por ello las empresas nos siguen demandando cada vez más estudiantes.