«IME Business School ha conseguido unir la empresa con la Universidad»

La ingeniera de mejora en MSD y antigua alumna del IME, Teresa Pérez López.

Teresa Pérez López es ingeniera de mejora en MSD Animal Health y guarda una estrecha relación con IME Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca, donde fue alumna de la primera promoción del MBA en Dirección de Empresas Familiares (MBA DEF) en 2009. Actualmente es la presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de IME Business School. Realizamos esta entrevista para conocer la situación profesional de Teresa, así como su relación con el IME.

- Cuéntanos para conocerte un poco mejor, ¿dónde te estás desarrollando profesionalmente?

- Estoy desarrollando mi carrera profesional en la planta de Salamanca que tiene MSD Animal Health. Aquí, estamos especializados en la fabricación de vacunas aviares y vacunas para peces. Desarrollo mis funciones en el área de Supply Chain (Almacén, Planificación y Empaquetado del producto final), donde gestiono todos los proyectos de mejora que se realizan en esta área.

- ¿Cuáles son tus retos de futuro profesionalmente?

- Mi reto en el futuro es colaborar en hacer de la planta de Salamanca un referente a nivel mundial en la fabricación de vacunas aviares y de peces. Una nueva gama de productos se va a empezar a fabricar y empaquetar y estamos trabajando en el desarrollo y diseño de nuevas líneas de empaquetado, ampliación de almacenes…

- ¿Cómo conociste y por qué elegiste el MBA DEF?

- Por el boca a boca. En ese momento estaba cursando un MBA en Salamanca, un amigo me comentó que se estaba desarrollando un nuevo proyecto desde la cátedra de empresa familiar para unir el mercado laboral con los estudiantes universitarios, era el MBA DEF. Investigué en profundidad el alcance de este Máster, el profesorado, el temario, las opciones de incorporarse al mercado laboral (bolsa de empleo), posibilidad de beca… Todo esto hizo que decidiera cambiarme de Máster y empezar a cursar el MBA DEF, una gran decisión. Hoy en día todo está bajo el paraguas de IME Business School, una marca aún más consolidada y que tiene como programa más longevo el MBA DEF.

- ¿Crees que los conocimientos que adquiriste han sido útiles en tu actual puesto de trabajo?

- Por supuesto, no solo los conocimientos teóricos sino especialmente aquellos que son menos tangibles, como el trabajo en equipo, la proactividad, las ganas de aprender a diario… El hecho de compartir tiempo con personas que ya estaban trabajando para otras empresas hizo que la experiencia fuese mucho más enriquecedora. Aprendes a valorar en qué se fijan las empresas realmente.

Además me consta que la calidad de la formación sigue aumentando año tras año, con más asignaturas, nuevos profesores, posibilidad de especializarte en un área concreta de la empresa… al fin y al cabo cumpliendo con el objetivo marcado desde el IME: adaptarse a las necesidades actuales de las empresas.

- Por lo que sabemos eres la presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos, ¿por qué?

- La verdad es que es una manera de mantener el contacto con mis compañeros y con los nuevos estudiantes del IME. El objetivo principal de la Asociación es integrar a los nuevos alumnos y mantener el contacto con los antiguos. Para ello, se les invita a las exposiciones de los trabajos de fin de máster (TFM), se organizan visitas a empresas IME, se organizan reuniones de networking, se realiza la feria de empleo talento IME… la verdad que no hay mejor manera de estar en contacto con el mundo empresarial salmantino que a través de los eventos organizados por el IME.

- Actualmente toda la formación se imparte bajo el paraguas de IME Business School. ¿Por qué crees nació la escuela de negocios?

- La Escuela de Negocios nace como respuesta al interés de estudiantes y de las empresas por profesionalizarse. En muy pocos años de vida, somos más de 500 antiguos alumnos y más de 1000 contando con empresas, profesores, mentores… esto puede dar unas cifras de lo grande que puede llegar a ser y con la calidad que se está realizando.

No nos ponemos límites, una de las últimas novedades es la formación para no universitarios debido a la demanda de empresarios no universitarios que querían formar parte de la comunidad IME.

- ¿Qué te ha aportado personal y profesionalmente este Máster?

- Para mí fue un gran enlace con el mercado laboral, en ese momento acababa de licenciarme con nula experiencia en empresas. El contacto con mis compañeros me hizo ver las cosas con otra perspectiva y me enriqueció mucho a nivel personal. Aprendes a ver los puntos de vista de los demás, a trabajar en equipo, la importancia de cada uno de mis compañeros en los diferentes trabajos que teníamos…

De la universidad sales con muchos conocimientos a nivel teórico, obtención de datos… pero no te enseñan a lidiar el día a día con los demás compañeros, a diferencia del IME que busca siempre la interacción. Todo ello lo íbamos aplicando en nuestras empresas y esto supuso un valor añadido.

- ¿Por qué recomendarías a una empresa acudir a los servicios ofrecidos por el IME?

- Creo que es una forma muy buena de profesionalizarse, en todos los niveles de la organización. Por ejemplo, en determinados momentos, las empresas tienen que llevar a cabo su relevo generacional, pero esto debe ser llevado a cabo de una manera organizada y con profesionales, entendiendo los riesgos y los beneficios para no fracasar como le ha ocurrido a muchas y el IME puede ayudar a conseguirlo.

A través de las becas-contrato, la empresa beca a un estudiante que a la vez va a pertenecer a su plantilla para realizar labores de la empresa. Por otro lado, el personal de la empresa puede seguir formándose sin descuidar sus relaciones laborales. En el resto de programas más senior una empresa puede beneficiarse en diferentes términos: retención de talento dentro de sus empresas, especialización en un área concreta dentro de la empresa, resolución de problemas o conflictos…

- ¿Conoces la trayectoria de tus antiguos compañeros? ¿Qué tal les va?

- De muchos de ellos sí, de todos… es difícil ya que somos más de 500. La idea es que a través de la Asociación de Antiguos Alumnos ese contacto no se pierda y poder ayudar a aquellos que estén en un momento laboral complicado. La verdad es que esto ocurre poco, ya que la mayoría mantienen su relación laboral después de años.

Podemos decir muy orgullosos a día de hoy que prácticamente el 100% de nuestros antiguos y actuales alumnos están desempeñando su carrera profesional dentro de alguna empresa, y según me consta, por todo el mundo.

Cada alumno ingresa en IME Business School con un proyecto diferente y por ello tenemos profesionales en varias partes del mundo y en diferentes ramas de la empresa. A día de hoy no nos ponemos límites.

- ¿Qué destacarías de IME Business School?

- En mi opinión, una de las cosas más importante que ha conseguido el IME Business School ha sido unir la empresa con la Universidad, algo que se ha estado demandando durante muchos años. De hecho, el IME nace con ese propósito: transferir el conocimiento generado en la Universidad a la empresa. Además, las clases son impartidas por profesionales del mundo de la empresa que enseñan las problemáticas que te puedes encontrar en el trabajo y proporcionan un contacto directo con las mismas. En definitiva, se busca introducir eficiencia dentro de la empresa.

- ¿Qué señalarías del equipo de trabajo del IME?

- El equipo de trabajo es fabuloso, es un equipo entregado al IME y a su gente, con una disponibilidad total e intentando hacer lo mejor por los alumnos, las empresas, los profesores… por todos. Este trabajo no acaba al finalizar el curso, sino que lo mantiene a lo largo de los años para cualquier necesidad que pueda surgir. Las relaciones se mantienen en el tiempo y de este modo nos pueden ayudar en todo momento.

Al igual que se enseña dentro de los programas, cada vez está más profesionalizado y cada vez son más profesionales los que pertenecen al equipo de trabajo.

- ¿A qué crees que se debe el crecimiento de la Escuela de Negocios?

- El crecimiento de la Escuela de Negocios se debe al buen hacer de todo el personal, especialmente de su director Julio Pindado, quien empezó con esta idea y ha conseguido materializarla. Recordemos que todo empezó con un programa en el que se impartían clases en un solo aula y actualmente tenemos más de 10 programas, llegando a todos los ámbitos de las empresas.

El interés mostrado por conseguir llevar adelante este proyecto y los buenos resultados obtenidos en los primeros años (en plena crisis) han hecho que cada día más personas y empresas demanden sus servicios. Sus servicios son muy específicos y las empresas pueden beneficiarse de ellos, por ejemplo, a través de las becas-contrato. El equipo de trabajo del IME entrevista en torno a 500 candidatos todos los años con el fin de tener diferentes perfiles con un objetivo claro: estar preparado para las demandas empresariales.

- ¿Por qué recomendarías IME Business School?

- Para los alumnos, la participación en el IME Business School es muy recomendable ya que aprenden de sus compañeros, aprenden a liderar proyectos… Para el aprendizaje se utilizan casos reales y, de este modo, conocen de buena mano los aprendizajes y los puntos de mejora que luego pueden llevar a su empresa. Además, tal y como dije antes es muy interesante para la inserción en el mundo laboral e incluso para desarrollarte y subir peldaños dentro de la propia empresa.

Para las empresas, es muy enriquecedor ya que pueden aprender y hacer negocios con otras, además de profesionalizar a sus empleados y encontrar nuevos candidatos para llevar a cabo nuevos proyectos que pudieran tener. El profesorado está especializado en todas y cada una las áreas de la empresa y puede pedir soporte en las que lo necesiten. Además, el crear y conceder más programas hace que la plantilla de profesionales ponentes cada vez sea mayor.

- Para finalizar, si alguien está interesado en recibir más información, ¿dónde debe dirigirse?

- Todo el proceso de información y selección de candidatos se hace desde Selección IME, conjuntamente con el resto de másteres de IME Business School. Sin duda, esta es una gran ventaja para los candidatos, pues el IME hoy día ofrecer un abanico de formación muy amplio para atender las necesidades de todo el que quiere evolucionar en su carrera profesional. Por otra parte, el IME es suficientemente conocido, y se pueden visitar sus instalaciones, web (imeusal.com) o escribir directamente a infoime@usal.es.