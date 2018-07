FÚTBOL Del Bosque: «Lo ideal es que Unionistas y Salmantino estuvieran unidos, son los herederos de la Unión» Vicente del Bosque, durante su asistencia al campus que lleva su nombre en Salmaanca. / MANUEL LAYA El exseleccionador nacional de fútbol visita su campus y analiza la actualidad deportiva de Salamanca y también elogia a Luis Enrique tras su llegada al combinado nacional JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 17 julio 2018, 13:22

Vicente del Bosque acudió esta mañana a visitar a los jóvenes de su campus de fútbol en Salamanca y también tuvo unos minutos para atender a los medios. El exseleccionador nacional señaló sobre el ascenso de Unionistas y Salmantino a Segunda B, que «es un novedad, lo ideal es que estuvieran juntos porque son herederos de la Unión, sobre todo por los que hemos vivido una historia con 90 años detrás, ojalá que estuvieran unidos. Seguro que va a ser una competición muy bonita la Segunda B».

El extécnico también habló de la situación de Astu, despedido ayer por Unionistas como entrenador solo dos días antes de empezar la pretemporada. «Yo me inclino por la estabilidad, porque las cosas cuando tienes confianza en alguien, pues que se le dé esa confianza. Pero sabemos que el fútbol tiene poca estabilidad. Hay poca paciencia con el mundo del entrenador. Habrá habido cosas con Astu que hayan creído que era oportuno ese cambio. Los jugadores son solo eso, jugadores, y ellos se deben dedicar a dar lo mejor de sí con uno o con otro técnico. No creo que deban tener opinión, se deben adaptar al nuevo entrenador si la gente que dirige el club cree que es bueno el cambio. Los jugadores se deben decidar solo a jugar», señaló el salmantino.

El Salmantino, por su parte, empezará mañana la pretemporada con muy pocos efectivos, algo a lo que resta importancia el exseleccionador nacional porque «ha habido situaciones también similares. Han fichado a un director deportivo como Movilla, al que conozco bien y ojalá tengan suerte. Tiene tiempo para hacer las cosas». Al ser cuestionado por la falta de jugadores charros, afirmó que «no sé, pero imagino que querrán hacer lo mejor para el Salmantino más allá de que hayan nacido más allá de Peñaranda o más cerca».

Del Bosque analizó la llegada de Luis Enrique, nuevo seleccionador nacional, a la Federación y dijo que «Luis es uno de los que encarnan la figura del entrenador español, tiene muy buena preparación y seguramente la preparación de los enternadores española ha provocado que nuestro fútbol esté donde está. Luis tiene además una gran experiencia en un club grande que eso además es positivo para afrontar determinadas situaciones que va a tener que lidiar».

Del Bosque tiene claro que «no volvería a la Federación» pero aclara que «no lo digo con desprecio, sino por el afecto que tengo a la Federación y la selección española. No tengo nostalgia de volver a entrenar. Tuve la suerte de estar allí en esos momentos (Eurocopa y Mundial), yo pensaba que iba a ser toda la vida entrenador de la cantera y tras los 17 años ahí, han sido 8 años en la selección, 4 en el Madrid, uno en Turquía... He tenido poco tiempo para lo que normalmente se da en el mundo del entrenador. He tenido una trayectoria corta y muy intensa, emocionante y hemos ganado muchas cosas».