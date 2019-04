«El bordado popular serrano no es nada parecido al de otras zonas de España» Asistentes a la presentación del Estudio del Bordado Popular ayer en Cepeda. / MARJÉS CEPEDA Carmen Espinel Olanda presenta ante una treintena de personas las conclusiones del estudio realizado dentro del Plan EnTre2 para su puesta en valor M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD CEPEDA Martes, 9 abril 2019, 18:39

El municipio de Cepeda fue el lugar elegido en la tarde de ayer para presentar las conclusiones del Estudio del Bordado Popular Serrano por Carmen Espinel Olanda, como directora del mismo y coordinadora del Área de Salvaguarda del Plan EnTre2 de Red Arrayán, con el que colaboran varios ayuntamientos y la Mancomunidad de Sierra de Francia, cuya finalidad es conseguir la puesta en valor del bordado serrano para su declaración como Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Castilla y León; y posteriormente como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco.

Como ya se hiciera el pasado mes de febrero en Mogarraz y posteriormente se realizará en todos los municipios donde se están llevando a cabo talleres de Salvaguarda del Bordado Serrano (Sotoserrano, Miranda del Castañar, Villanueva del Conde, San Martín del Castañar, Pinedas y Horcajo, en los que participan unas 80 personas), Carmen Espinel presentó ante una treintena de vecinos la importancia que desde fuera se da al bordado serrano. «Si no se luce y se enseña es como si no existiera», destacaba Espinel ayer a este periódico, a la vez que añadía que «el bordado popular serrano es único y en nada es parecido a otros bordados populares españoles».

Esa es la idea que se está trasmitiendo en todos los municipios, donde se está explicando a sus vecinos que durante muchos siglos estuvieron conviviendo tres culturas diferentes, siendo la mudéjar la que mayor influencia ha tenido en el bordado serrano.

Las conclusiones del estudio se presentarán próximamente en otras localidades

Hablar de sus orígenes es muy complicado, explica Carmen Espinel, ya que sólo se puede tener constancia del bordado popular a través de piezas que se conservan en diferentes museos. «No se ha encontrado ninguna más atrás del siglo XIV, lo que no quiere decir que no existiera sino que no se ha conservado ninguna», apostilla.

Respecto a la evolución del bordado popular serrano, la directora del estudio indica que se han encontrado motivos de origen oriental, egipcio, que llevaron quizás por el Mediterráneo antes de la invasión musulmana, pero no es hasta la Edad Media cuando se cree que es cuando cuaja el bordado popular en la Sierra de Francia y deja una mayor impronta hispano-musulmana en el mismo.

Si nos fijamos en los elementos que forman parte del bordado popular serrano, hay una mezcla de todo, con motivos tanto fitomorfos (plantas y flores) como zoomorfos (animales).

Es, como señalaba en un principio Carmen Espinel, a partir del siglo XIV cuando hay una presencia clara de su existencia con piezas que se conservan en los museos, con documentos de actas notariales, por ejemplo, «está documentado el bordado a la morisca», añade.

Por último, indica que aunque en algún momento el bordado popular pudo estar en toda la provincia de Salamanca, es en los siglos XIX y XX cuando se centra su existencia en la Sierra de Francia.

Como indicaba en su momento José Ángel Poveda, responsable de los talleres de salvaguarda, estos encuentros -como el de ayer- sirven para reforzar «el concepto de todo lo singular que tiene el bordado serrano. Cada pueblo tiene su versión particular». Por ello, estas presentaciones sirven para «descubrir las formas de los puntos que se utilizan, los colores, los símbolos y las diferencias con otros bordados como los de Segovia, Toledo o los de las lagarteras». Ayudan, sobre todo, para «afianzar esa singularidad de nuestro bordado popular», en el que hay una «síntesis cultural» y una mezcla de diferentes culturas.

Por otro lado hay que recordar que dentro del Plan EnTre2 no sólo se está dando a conocer la singularidad del bordado popular serrano y de los elementos que lo conforman sino que también se está llevando su iconografía a otro tipo de artesanías, a la vez que innovando.