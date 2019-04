«El bipartidismo pudo hacer mucho en 40 años contra la despoblación y no lo hizo» La cabeza de lista de Unidas Podemos por Salamanca, Isabel Muñoz. / SERNA Muñoz defiende que el 'voto útil' de la izquierda es para Podemos porque PP y PSOE siguen el mismo modelo de gestión una vez llegan al poder DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Martes, 9 abril 2019, 11:58

Después de cuatro años como procuradora en las Cortes regionales, Isabel Muñoz intentará alcanzar uno de los cuatro escaños de Salamanca en el Congreso.

–¿Cómo afronta sus primeras elecciones generales como candidata?

– Las afronto desde la responsabilidad y con mucha ilusión, porque pese a que se habla de malas cifras y de caída en picado, desde luego eso ya nos lo han dicho en otras ocasiones y el resultado no ha sido el anunciado. Podemos es más necesario que nunca. Salgo con todas las ganas de ganar.

– Pero las encuestas no pintan bien en Salamanca para Unidas Podemos...

– Las encuestas hay que tenerlas en su justa medida. Hay que enfrentarse a ellas en su justa medida. Nos han enterrado varias veces y la realidad no ha sido esa. Les hago el caso justo.

–¿Por qué alguien debería plantearse votarles?

– Lo que representa Podemos es fundamental si queremos tener un país más justo y que se preocupe más de la ciudadanía y de que los servicios esenciales como educación o sanidad sigan siendo la joya de la corona como era hace unos años, pese a que los han querido debilitar. Que los principios constitucionales se cumplan. Que Salamanca deje de ser el oeste de la España vaciada en infraestructura y en inversiones, en falta de población... Salamanca es de las provincias más deprimidas y despobladas de España.

– ¿Y aún tiene solución?

– He defendido en las Cortes la potenciación de los servicios esenciales como educación y sanidad, junto a infraestructuras potentes porque somos la región más extensa y la peor comunicada entre nosotros. No pido AVE, sino trenes que nos comuniquen en Castilla y León. Y ese eje del oeste peninsular, que lo llevábamos en nuestro programa, que era la Vía de la Plata y que fue desmontado por el PSOE en los años 80 para beneficiar a líneas de autobuses privadas. Todo eso es fundamental para fijar población: servicios sociales, infraestructuras y soluciones para la gente joven. No podemos permitir que la gente se vaya a otros países. Se podría hacer mucho más. En Castilla y León hemos pedido una renta con formación para los jóvenes, para facilitar que surjan empresas en el medio rural.

Pienso que no se quiere acabar con la despoblación. La España vaciada es la colonizada por el capital. Y el patrimonio es una de las fortalezas. En el programa regional y nacional llevábamos el desarrollo que pueden tener la creación de empresas y empleo en torno al patrimonio, que es enorme y está dejado de la mano de dios. Y Salamanca es una provincia agroganadera y desde ahí se puede potenciar ese campo y las industrias derivadas. Se pueden hacer muchas cosas pero se ha elegido el modelo de la despoblación intencionada.

–Hay otros partidos que defienden ideas similares sobre la despoblación, empresas rurales...

– Conviene tener presente que hemos tenido un bipartidismo que ha podido hacer muchas cosas en estos 40 años y no las han hecho. El PSOE en la oposición parece de izquierdas, como entendemos que tiene que ser, pero al llegar al poder aplica las mismas políticas económicas que el PP. A esos partidos se les puede decir que han estado en el poder y no han hecho nada. El PSOE de González empezó a privatizar la sanidad publica y Zapatero no derogó el decreto que abría la puerta a la financiación privada. Y Sánchez tampoco. Hay cosas que nos indican que el modelo al llegar el poder será el mismo.

–¿Está preparada para que apelen al 'voto útil' en favor del PSOE?

– El 'voto útil' es a Podemos para aplicar políticas que apuesten por la dignidad de la persona y los derechos constitucionales.

– Salamanca tiene fama de conservadora y de que sus ideas no calan...

– Que cale nuestro mensaje es difícil y con lo que está pasando ahora la ciudadanía debe reflexionar. Me refiero directamente a esta caza de brujas que ha habido y hay con Podemos. Pido a la ciudadanía que separe el grano de la paja y piense por qué hay esta persecución hacia Podemos y por qué es tan peligroso Podemos. Esa caza de brujas viene desde poderes políticos y ciertas personas de la comunicación, no para conocer el pasado de la formación sino para elaborar informes falsos. El fiscal general del Estado debería investigar. Esto va más allá de las cloacas y de la 'policía patriótica'. Es una policía político-social.

Nosotros pedimos que los que ganan tanto en esta país paguen los impuestos aquí y no que sea la clase media la que soporta todos los impuestos. ¿Por qué después de 40 años de democracia se vive peor? ¿Cómo son capaces de aguantar medias jornadas o 16 horas de trabajo? Somos un país no de servicios, sino de servidumbre. Ahora mismo hay una involución laboral. Se abren puestos de helados o de castañas y hay menos paro. O aguantamos que la gente se vaya 16 horas a la costa. Se nos llena la boca con esto y hay trabajos de miseria, mientras ciertas capas de la sociedad y poderes financieros mandan mas que los cargos electos.

«Ha habido y hay una caza de brujas con Podemos. ¿Por qué es tan peligroso Podemos?»

– ¿Se puede hacer autocrítica? El choque con Errejón, las confluencias....

– Soy una persona muy critica. Si algo bueno tiene tener ciertos años es que te da cierta perspectiva y claridad para hablar de ciertas cosas, y efectivamente hay que ser críticos con la situación interna. Digo muchas veces que somos un partido muy nuevo y con un crecimiento para la historia. Fue el fenómeno Podemos. Ha sido un instrumento, más que un partido, para cambiar la política como la entendíamos hasta ahora. Había que desterrar ese bipartidismo que nos llevaba la ruina y parece que muchas personas lo añoran y quizá también los poderes económicos, donde nunca pasaba nada y todo se escondía. Podemos ha sido fundamental para cambiar eso. Aunque sólo sea por eso ha valido la pena existir y seguir existiendo.

Y siendo conscientes de eso, de que subíamos muy deprisa y de que tenia cabida toda la gente que lo sintiera, nos ha venido mucha gente rebotada y oportunista, muchas personas que buscaban medrar. Y he visto otra cosa muy clara, que en política hay que tener la cabeza bien amueblada y ser firme en las convicciones, porque saca lo mejor y lo peor que tenemos. Es un mundo muy competitivo y muchas de las cosas que nos han pasado son por los sillones, pero eso está en todos los partidos y hay que aprender a gestionarlo y a no pasar por encima de nadie, sino que vayan los mejores. Gestionar eso ha sido muy difícil.

– ¿Ya han pagado la novatada?

– Cuando entramos en las Cortes 10 personas con la mejor voluntad nos enfrentamos a un reglamento a la medida del PP y un PSOE acomodado a ser la oposición. No significa que no trabajasen, pero sí estaban resignados a ser la oposición. Hemos animado la política en el mejor sentido de la palabra. Éramos un partido sin infraestructura de ninguna clase, ni trabajadores. Mandábamos notas, discursos... y empezamos a hacer política de verdad. Eso es para tenerlo en cuenta, pese a lo que digan y que se haya agravado con nuestras conductas.

– ¿Por qué el salto al Congreso?

– Soy una persona jubilada en la Universidad, dentro del PAS. He sido auxiliar administrativa. Siempre he estado en plataformas ciudadanas y creo que es una forma interesante de hacer política. Cuando Pablo Fernández me lo pidió fue para esta legislatura. Yo ya soñaba con una vida activa desde las asociaciones, no en primera fila, pero me lo pidieron desde Podemos y acepté desde esa responsabilidad a la que apelo en la ciudadanía, porque no vale reunirse y criticar, sino que hay que pasar a ser sujetos activos.

– Antes mencionaba el fin del bipartidismo. Ciudadanos y Vox también se atribuyen ese logro...

– Presuntamente el partido naranja casi nace de una necesidad del IBEX 35. Al final toda la política económica de los tres partidos de la derecha es la misma. Y Vox es una escisión del PP, que aunaba a estos partidos. Me parece muy bien que aparezcan mas partidos. La democracia española parece fuerte pero tiene debilidades, y que haya mas partidos políticos nos enseña a ser mas demócratas de verdad, acostumbra a las personas de los partidos a aliarse, a buscar soluciones para mejorar la vida de la ciudadanía.