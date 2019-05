BALONCESTO - Liga Femenina Belén Arrojo ficha por Lointek Gernika tras salir del CB Avenida Belén Arrojo, ante Gernika con Avenida. / María Serna La alero granadina renunció al año que le quedaba en Salamanca para buscar más minutos JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 28 mayo 2019, 17:56

La alero granadina Belén Arrojo, que esta temporada ha militado en el CB Avenida y que tenía un año más de contrato, ha firmado por el Lointek Gernika vasco tras renunciar al finalizar la Liga al año de contrato que le quedaba en Salamanca. La jugadora, que apenás contó para el entrenador desde la llegada de Ortega al banquillo, busca ahora mejor suerte en Gernika.

Este es el comunicado del club vasco haciendo oficial el fichaje:

Una de las jugadoras con más presente y futuro del baloncesto estatal, se une al Lointek Gernika Bizkaia. La alero Belén Arrojo se vestirá de granate teniendo a sus 24 años ya una importante carrera a sus espaldas incluyendo 20 internacionalidades y un bronce en el Mundial de Tenerife.

Elegancia, verticalidad, trabajo defensivo, capacidad reboteadora…, son algunas de las cuestiones que pueden definir a Belén Arrojo. Esta alero granadina de 188 centímetros que se formó en el Siglo XXI, que fue la líder de la generación del 95, una de la que más éxitos ha dado a las selecciones españolas de formación, y fue de las pocas de su añada que no optó por la aventura universitaria en Estados Unidos.

Arrojo se ha hecho una carrera en la Liga Femenina, primero en Burgos, empezó a despuntar en Mann Filter, ganó solidez en sus dos años en el Cadí La Seu y lideró al Sant Adriá en su primer año en la máxima categoría del baloncesto estatal. En el conjunto barcelonés, la ahora jugadora del Lointek, promedió 11,2 puntos y 5,4 rebotes. Esos números fueron un pasaporte para llegar al Perfumerías Avenida donde la exigencia de un grande la han relegado a un papel secundario, pero ha aprovechado los 18 minutos que ha tenido de media aportando 4,6 puntos y 1,8 rebotes.

Volver a ser una jugadora importante, ahora en el proyecto del Lointek Gernika, es lo que ha movido a Arrojo a firmar por el equipo bizkaino: «Veo Gernika como una oportunidad para volver a sentirme importante en la pista y seguir creciendo como jugadora. El club no para de crecer y lleva años haciendo un gran trabajo y cuando supe que Mario quería contar conmigo no me lo pensé dos veces. Además, jugar la EuroCup es una gran motivación personal». A la hora de establecer objetivos la alero granadida es cauta: «Aún es muy pronto para hablar de objetivos, pero el primero creo que debe ser crear un buen grupo humano entre todas, y a partir de ahí trabajar como locas porque la Liga Día cada vez es más competitiva y nadie nos va a regalar nada».