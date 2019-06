Beatriz Jorge será la mano derecha de Iglesias en Ciudad Rodrigo y tendrá dedicación exclusiva El nuevo equipo de Gobierno en la balconada de la Casa Consistorial de Ciudad Rodrigo. / S.G. CIUDAD RODRIGO El alcalde dio a conocer el reparto de concejalías, en el que Ramón Sastre también ocupará un puesto destacado SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Martes, 18 junio 2019, 12:31

Al igual que sucede con el proceso de elaboración de las listas electorales, también se había creado cierta expectación con el reparto que el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, haría de las diferentes áreas de Gobierno y, finalmente, fueron desveladas en el día de ayer.

Como punto de partida, está el hecho de que el primer edil ha delegado todas las competencias en sus ocho concejales «sin perjuicio de que esté atento a todas ellas». Iglesias, tal y como había manifestado en alguna ocasión, en principio, no va a tener dedicación exclusiva y compaginará su función como alcalde con la tarea docente en la Universidad de Salamanca. «Mi trabajo puedo compatibilizarlo, se presta a ello. Mi carrera se va a ralentizar pero no me apetecía renunciar a mi vocación personal, al menos en este momento. No tengo clases todos los días y esto irá en detrimento de mi investigación que se ralentiza pero que no se paraliza». Recordó que en este Ayuntamiento se había dado del caso de tener un alcalde que estaba en Madrid, como fue el caso de Miguel Cid.

Una vez vista esa distribución, la conclusión a la que se llega, tal y como se intuía, es que Beatriz Jorge será la persona fuerte de este equipo pues además de asumir las áreas de Cultura y Patrimonio, se encargará de Promoción e Impulso Turístico, Cooperación Transfronteriza, Personal, Régimen Interior, Administración General y Contratación, Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno. Todo ello va unido al hecho de que será primera teniente de alcalde y contará con la dedicación exclusiva.

Iglesias dijo que la separación de obras y urbanismo «puede ser llamativo pero es perfectamente posible. El trabajo más de papeleo reside en la figura de Beatriz y el de obras, más de calle, en Ramón Sastre».

Por otra parte, el alcalde recordó que ésta será la primera ocasión en la que una mujer asuma la tarea de teniente de alcalde, algo que supone «romper tópicos».

En el caso de Ramón Sastre, se podría afirmar que será la otra persona fuerte del equipo y además de ser segundo teniente de alcalde, tendrá dedicación parcial. Entre sus delegaciones estarán además las de Obras, Instalaciones, Pedanías y agregados, Cementerio, Carnaval en el ámbito taurino e instalaciones, Ferias Ganaderas, Salud Pública y Medio Ambiente y Alumbrado Público.

El resto de concejalías se repartirán de la siguiente manera: Laura Vicente asumirá Economía y Hacienda, Policía Local y movilidad, Comunicación, Emprendimiento, empleo, Industria, Innovación y Formación para el empleo, Comercio, hostelería y mercados y Consumo. Y Víctor Gómez llevará Deportes, Instalaciones deportivas, Web municipal, Asociacionismo vecinal y participación ciudadana, Festejos (incluidos aspectos festivos del Carnaval).

Davinia Montero, Servicios y políticas sociales, Políticas de igualdad y Mayores. José Manuel Jerez, Parques, Jardines, Fosos, Río y Alamedas. Paola Martín,Juventud, Nuevas Tecnologías y redes sociales municipales, Carnaval (parte cultural y concursos), Bibliotecas y centros de estudio. Por último, Vanesa Muriel estará al frente de Educación, Familia, Infancia y Ferias no ganaderas, donde se incluirían la Medieval o la Feria del Libro.

Una cuestión que todavía queda pendiente es la de distribuir las diferentes comisiones que seguirán siendo las cuatro actuales. Eso sí, el número de miembros de cada una de ellas es previsible que aumente de manera notable pues por normativa deberían contar con nueve integrantes aunque podría haber una negociación con el resto de formaciones para reducir ese número.

La celebración del primer pleno cuenta con un plazo de 30 días aunque la intención es celebrarlo cuanto antes.