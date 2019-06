Bautista presenta los avales a diputado a pesar de que el PSOE lo apartó del proceso Jose Francisco Buatiista, en la Diputación. / WORD El Partido Popular deja fuera de la Diputación a Chabela de la Torre al entrar el alcalde de Santa Marta, David Mingo M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD SALAMANCA Miércoles, 19 junio 2019, 12:07

La elección de los diputados para la nueva legislatura está a punto de cerrarse y aunque el Partido Socialista ya había dado a conocer a todos sus representantes en La Salina, fruto de las primarias celebradas el pasado día 9, todavía faltan las votaciones de los concejales electos en las juntas electorales con lo que hoy se puede dar algún cambio.

Y es que hoy se llevarán a cabo en la zona electoral de Vitigudino, donde las primarias dieron como diputado al alcalde de Pereña, Luis Rodríguez, tras apartar la Ejecutiva del PSOE a José Francisco Bautista al que no dio la excepcionalidad para poderse presentar de nuevo a este cargo y, por tanto, no concurrió a las primarias.

Aún así, el todavía diputado socialista ha presentado su candidatura y los avales necesarios a la Junta Electoral de la zona de Vitigudino para poder participar hoy en la elección de diputado. Una candidatura en la que está acompañado, como suplentes, por Antonio Vicente Vicente, concejal de Vitigudino; Pablo Gallego Muriel, edil de Cipérez; Jesús Herrero Herrero, concejal por Lumbrales.

El trabajo realizado a lo largo de todos estos años es lo que presenta como su principal baza y hoy serán los concejales electos de la zona de Vitigudino los que decidan sí José Francisco Bautista vuelve una legislatura más al palacio de La Salina o si es el representante oficial del PSOE, Luis Rodríguez, el que ocupará dicho puesto.

El Reglamento socialista indica que no pueden estar más de 12 años en el cargo de diputado, de ahí que la Ejecutiva no le diera la excepcionalidad para continuar, ya que había otras dos personas que querían ocupar ese mismo puesto; pero lo cierto es que Bautista no ha estado doce años de forma ininterrumpida, sino que primero estuvo cuatro años, y tras no continuar en el cargo, volvió más tarde sumando dos legislaturas consecutivas como diputado.

El Partido Socialista emitió un comunicado ayer, tras presentar Bautista su candidatura, en el que afirmaba que «la candidatura de Luis Rodríguez es la única que representa al PSOE para diputado provincial por la comarca de Vitigudino», la cual se completa con «el nombramiento de Jorge Rodríguez Martín, alcalde de Villavieja de Yeltes y que quedó segundo en el proceso de primarias, como primer suplente; con Marina Martín, concejala de Aldeadávila de la Ribera, y María José Vicente, concejala en el Consistorio de Vitigudino, como segunda y tercer suplente, respectivamente».

Partido Popular

Por su parte, el Partido Popular va dando a conocer poco a poco quiénes serán las personas con las que contará este año en la Diputación. Así, ayer tenían lugar las votaciones en la zona electoral de Béjar, para la que se había nombrado como diputados a Javier García Hidalgo, alcalde de Villanueva del Conde y actual diputado de Turismo; y a Antonio Agustín Labrador, alcalde de San Esteban de la Sierra, y quien sustituye a Alejo Riñones en esta legislatura, tras ser el primer suplente en la pasada.

Hoy en las votaciones de Vitigudino se ratificará a Jesús María Ortiz, alcalde de Barruecopardo y diputado de Deportes hasta el momento. Pero la sorpresa llegó ayer al saltar la noticia de que Chabela de la Torre, vicepresidenta segunda y diputada de Economía y Hacienda, además de concejala en Santa Marta de Tormes, no continuará una legislatura más en la Diputación, al llegar al palacio de La Salina el alcalde del municipio transtormesino, David Mingo.

En la comarca de Ciudad Rodrigo hoy habrá que votar a los elegidos, que son los actuales diputados por esa zona: Marcelino Cordero y Manuel Rufino García, por el PP; y Carlos Fernández, por el PSOE.