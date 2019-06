La Banda Municipal y el Coro Contrapunto interpretan hoy 'El fantasma de la ópera' Presentación del concierto de esta noche en el Liceo. / LAYA La puesta de largo de la versión concierto de uno de los musicales más famosos será a las 21:00 horas en el Teatro Liceo de Salamanca REDACCIÓN / WORD Sábado, 8 junio 2019, 12:10

La Banda Municipal de Música de Salamanca y el Coro Contrapunto se unirán hoy para interpretar uno de los musicales más famosos, 'El fantasma de la ópera', en versión concierto, una puesta de largo que tendrá lugar a las 21:00 horas en el Teatro Liceo de Salamanca. Las entradas tienen un precio de seis, nueve y doce euros ,y se pueden comprar en la taquilla del Liceo y en la página web 'ciudaddecultura.org'.

La banda y el coro interpretarán sobre el escenario temas como 'Think of me', 'Angel of Music', 'The Phanton of the opera', 'The music of the night', 'Prima Dona' y 'All I ask for you', entre otras piezas.

La Banda Municipal de Música de Salamanca fue fundada por el Ayuntamiento en el año 1965 y su labor musical es «amplia y variada», según el Consistorio. Participa, entre otros actos, en propuestas oficiales del Ayuntamiento y en los conciertos de la Feria Municipal del Libro, Ferias en honor a la Virgen de la Vega y en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

También está presente en la programación de la Concejalía de Educación con la realización de conciertos didácticos para todos los colegios de Salamanca. En la actualidad la Banda Municipal de Salamanca está dirigida por Mario Vercher Grau.

En cuanto al Coro Contrapunto, con sede en la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, nació en 1997 con el fin de «abordar tanto repertorio coral como sinfónico coral».

Ha actuado en Salamanca y otras provincias españolas, también en colaboración con distintas agrupaciones musicales, y desde sus inicios el Coro Contrapunto está dirigido por M. Cristina Iglesias Chaves, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca.