El Ayuntamiento lanza una nueva convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción Dos mujeres pasean con dos carritos de bebé en la Plaza Mayor. / LAYA Serán de 900 euros por cada hijo o hija, que se incrementará hasta los 1.500 euros en función de los ingresos familiares REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Martes, 19 febrero 2019, 12:48

El Ayuntamiento de Salamanca lanza una nueva convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción. La Comisión de Bienestar Social analizará en su próxima sesión del jueves estas ayudas dotadas de 900 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado, que se incrementará hasta los 1.500 euros en situaciones en las que los ingresos familiares no superen el 50% del límite de ingresos previsto en los baremos establecidos.

El pasado ejercicio el Consistorio salmantino concedió más de 300 ayudas por nacimiento o adopción por un importe de 453.000 euros.

Para el Ayuntamiento de Salamanca las personas son el principal valor y la familia el pilar en el que se asienta nuestra sociedad. Además, la integración de estas ayudas responde al fortalecimiento de las políticas para la reactivación de la natalidad y como mecanismo para luchar contra el envejecimiento de la población y así asegurar el relevo generacional.

Con este fin, el Ayuntamiento de Salamanca mantiene esta línea de ayudas, que puso en marcha en el año 2008. Cabe recordar que el Consistorio salmantino flexibilizó el baremo para la concesión de ayudas por hijo nacido o adoptado con el fin de beneficiar a más familias.

De este modo, pueden acceder a ellas las familias cuyos ingresos, dependiendo de su número de miembros, estén entre 3 y 5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. En concreto, los ingresos de las familias de 6 miembros no puede superar 5 veces el SMI; las de 5 no pueden superar 4,5 veces el SMI; las de 4 no pueden superar 4 veces el SMI; las de 3 no pueden superar 3,5 veces el SMI; y las de 2 no puede superar 3 veces el SMI

La solicitud de estas ayudas debe formalizarse en el Registro General de Ayuntamiento con el formulario disponible en la página web www.aytosalamanca.es. El plazo de presentación de la solicitud por nacimiento será de seis meses a partir del día siguiente al nacimiento, o en el caso de adopción a partir del día siguiente a la fecha de inscripción que figura en el Libro de Familia.