El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo pasa de uno a ocho convenios con entidades sociales Carlos Fernández y Soledad Heras firmaron el convenio con Ampli el pasado enero.:: / S.G. CIUDAD RODRIGO El último en renovarse, la semana pasada, fue con las Conferencias de San Vicente de Paúl por 4.000 euros SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Lunes, 13 mayo 2019, 13:15

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo cerrará la legislatura con al menos ocho convenios relacionados con entidades de carácter social pues a ese número hay que añadir otras colaboraciones con otras entidades.

Desde el área de Servicios Sociales recuerdan que «en 2015 tan solo había un convenio de este tipo y progresivamente se han ido ampliando para reforzar el tejido asociativo con carácter social».

Se pone como ejemplo el acuerdo alcanzado con las Conferencias de San Vicente de Paul que fue renovado la pasada semana y que cuenta con un apoyo económico de 4.000 euros. «Antes de 2015 no se colaboraba con esta entidad y hemos ido incrementando progresivamente la colaboración porque se ve que hay un trabajo diario, no tan burocratizado como el de las instituciones, la asistencia es más directa y de urgencia, algo que el Ayuntamiento no siempre puede hacer».

En total, desde este área que dirige el edil, Carlos Fernández Chanca, a esta partida se destinan 20.000 euros y los acuerdos con Arciu, un colectivo que trabaja con alcohólicos rehabilitados; Cruz Roja, cuyo convenio es el más destacado desde el punto de vista económico, 7.500 euros que se reparten entre atención y formación, por ejemplo, desde ahí se han gestionado los cursos de formación para utilizar desfibriladores.

Otros de los convenios están suscritos con la Asociación de Diabetes, con la de Enfermos Mentales, con la Asamblea local de la Asociación española contra el Cáncer y con Ampli, la asociación de mujeres progresistas Lorenza Iglesias. Esta última asociación, ejerce tareas de atención a víctimas de malos tratos, sobre todo desde el punto de vista del asesoramiento y ser correa de transmisión con otras entidades. Este colectivo desarrolla, igualmente, charlas formativas relacionadas con el ámbito de la mujer.

En el caso de Cáritas el acuerdo afecta a la promoción de huertos ecológicos en los que se ofrece una formación continuada en este aspecto. El programa se denomina 'Sembrando inclusión' y una de las líneas de acción incluidas en el mismo se centra en la formación y la promoción de personas que se encuentran en situación desfavorable. El objetivo es favorecer el autoconsumo, la formación y la incorporación al mercado laboral. La parte práctica se lleva a cabo en un terreno en Torroba, cedido por la Compañía de Santa Teresa de Jesús.

Desde este mismo área de Servicios Sociales se incide en otro tipo de apoyos como el que se dispensa a la asociación de mujeres Amanecer «que tenían una aportación por parte del Ayuntamiento que no pasaba de 300 euros y que han visto incrementada la ayuda hasta los 800 euros». Este colectivo de mujeres, aunque no tenga ese fin social propiamente dicho, se involucran directamente en muchas actividades de la localidad.