El Ayuntamiento de Guijuelo organiza el 5 de octubre una jornada para promover la donación Los responsables de presentar la jornada, junto al cartel de la misma. / WORD Varios trasplantados de órganos muestran su testimonio durante la presentación de este evento que quiere sensibilizar a la población REDACCIÓN / WORD GUIJUELO Miércoles, 26 septiembre 2018, 11:49

«Yo le debo mi vida a un donante». Así de rotunda se expresaba ayer Mª José Hernández, guijuelense de adopción que recibió la donación de un hígado hace ya una década. «Tras un largo camino de hospitalización, desde los 18 años, en mayo de 2008 entré en la lista de espera y en agosto me llamaron para el trasplante. A partir de ahí, me cambió la vida», continuaba.

No es el único testimonio de trasplantados en Guijuelo. David Fraile también es otro caso que todos, o casi todos, conocemos. Lo suyo fue más sorprendente. «Yo empecé en una pequeña insuficiencia renal pero podía hacer vida normal. Sin embargo, los niveles de creatinina se dispararon y llegó un momento en el que comencé la diálisis», explicaba recordando que hasta ese momento había trabajado sin ningún problema en la industria chacinera pero que a partir de ahí su vida dio un giro.

«Tras un año con diferentes hemodiálisis, los médicos vieron que eso dejaba de funcionar. Me llamaron hasta en cuatro ocasiones para el trasplante y me trasplantaron el 23 de julio de 2007», contaba ante los medios de comunicación que se habían reunido para conocer los detalles de la jornada de concienciación de donación de órganos que promueve el Ayuntamiento y que se va a celebrar en Guijuelo el próximo 5 de octubre.

«Ahora me encuentro bien, y tengo una vida de calidad», agregaba recalcando que «por eso quiero sensibilizar a la gente», apuntaba «por que si yo no hubiera tenido un trasplante no sé hasta donde hubiera llegado».

Con estos testimonios y otros muchos, la concejalía de Bienestar Social, que dirige Yolanda Alonso Valderrama y personal de las Concejalías de Deportes y Juventud, han estructurado una jornada lúdico-informativa cuyo objetivo es acercar a la población la importancia de la donación. «La jornada, no viene a ser más que la continuación de un proyecto que nacía haciendo realidad la segunda edición del libro 'Nunca abraces a los ángeles la primera vez que los veas', con el que el Ayuntamiento, a través de la pluma de Juanma Lorenzo, ha querido dar voz a todos aquellos que se encuentran inmersos en un proceso de trasplante», afirmaba la concejala de Bienestar Social remarcando que «lo que parece una simple técnica médica, que consiste en sustituir un órgano o tejido enfermo para que otro funcione adecuadamente, se convierte en todo un acto de valentía, de generosidad, de amor verdadero y desinteresado».

«Somos un país solidario pero ¿estamos lo suficientemente concienciados? Posiblemente nunca se pueda decir que es suficiente cuando hablamos de vidas humanas», añadía remarcando que «por eso el Ayuntamiento de Guijuelo quiere poner su granito de arena en esta causa siendo conscientes de la necesidad de aumentar las campañas de sensibilización y de lo importante de potenciar la educación sobre este tema para evitar la desinformación de la donación».

Además, insistía en que el 5 de octubre «queremos que Guijuelo celebre su particular día del donante y para ello desde el Ayuntamiento se ha organizado una jornada de la que queremos hacer partícipes a todos los guijuelenses», indicaba, y que durante la tarde, de 17:,30 a 20:30 horas «la Plaza Mayor se llenará de vida», dirigido a todas las edades.