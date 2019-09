El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo calcula un sobrecoste de 40.000 euros en la obra de la Florida El alcalde de Ciudad Rodrigo junto a varios concejales en un recorrido por la Florida. / S. G. CIUDAD RODRIGO Ayer se abrió al público este espacio cuyas obras comenzaron hace un año y que el consistorio ha recepcionado de manera parcial SILVIA G. ROJO Sábado, 7 septiembre 2019, 18:15

Tras un año de obras y más de ocho meses de retraso, el parque de la Florida de Ciudad Rodrigo está abierto al público desde la jornada de ayer.

El alcalde, Marcos Iglesias, y varios concejales retiraron de forma simbólica algunas de las vallas que restringían el acceso y tal y como insistió el edil, «no se trata de una inauguración porque aunque lo pueda parecer, las obras no han terminado en su totalidad».

De momento, Iglesias no quiere hablar de números, «no quiero hablar de cifras, ya habrá tiempo cuando esté todo terminado», pero se atrevió a adelantar que calculan un sobre coste de unos 40.000 euros sobre lo inicialmente previsto, otros 252.000 euros.

Volvió a insistir en que esta actuación y la del adarve de la muralla son «herencias» del anterior equipo de Gobierno y reclamó «explicaciones muy detalladas» de todo el proceso de la actuación e incluso, de los acuerdos a los que se llegaran con empresas locales para que se avanzara en la obra que se adjudicó a una constructora de Ávila.

Esta recepción parcial, además de permitir el acceso al público al recinto, va a facilitar el cobro de las empresas locales que comenzaron a trabajar en el mes de enero ya que a 31 de diciembre debería haber finalizado la actuación y no había previsión de hacerlo.

Marcos Iglesias habló de 11 empresas, a mayores de la adjudicataria, involucradas en la obra, «unas mediante el sistema de endoso al Ayuntamiento y otras a las que la empresa ha contratado de forma directa».

Iglesias fue claro al señalar que en el primer caso, las empresas no tendrán problema para cobrar pero en el segundo «el Ayuntamiento no tiene una relación contractual con ellas». En este sentido, también pidió explicaciones de los motivos por los que se animó a esas empresas a seguir adelante sin tener claro cómo iban a cobrar.

De igual modo, valoró el trabajo que se ha hecho desde el principio de la legislatura para dar una solución a este problema: «Tengo muy claro que hoy se puede abrir porque cambió el equipo de Gobierno si no, lo tengo totalmente claro que no se podría porque no había ningún tipo de diálogo entre el Ayuntamiento y la empresa».

Pendiente

La parte que aún queda pendiente de la obra es la que tiene que ver con la colocación de granito alrededor del la fuente simulando una especie de bancada. Algunas fuentes hablan de un coste de unos 12.000 euros que deben correr por parte de la empresa adjudicataria por lo que se desconoce cuándo se podría colocar. En cualquier caso, en el momento que se decida hacerlo se volverá a vallar toda la zona para ejecutar esa acometida tan concreta.

Esta obra es el resultado de un concurso de ideas previo y el objetivo general ha sido el de «potenciar» los valores de este parque tal y como se pudo escuchar al arquitecto, Emilio Sánchez, durante la presentación de la actuación. Lo que ahora se aprecia es un parque «con mucho verde, pero más ordenado».

La fuente central es otro de los lugares de referencia del espacio y en la que confluyen dos grandes caminos. La obra ha supuesto la retirada de algunos árboles, «los de menor calidad ambiental» y hay arbustos que han sido trasladados a viveros, otros se han sembrado para conseguir mayor armonía en todo el parque.

Nada más abrirse ayer la obra, ya fueron varias las personas que quisieron acceder ante lo llamativo del lugar y el tiempo de espera.