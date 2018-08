«El Ayuntamiento tiene que hacer un gran esfuerzo para sufragarlo todo» Ignacio Polo, alcalde de Linares de Riofrío / M. J. G. Ignacio Polo- Alcalde de Linares de Riofrío Llegan las fiestas patronales con un completo programa de actividades, las cuales son organizadas y pagadas por el Consistorio MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ / WORD Linares de Riofrío Viernes, 10 agosto 2018, 14:16

Aunque el chupinazo de las fiestas patronales de Linares de Riofrío no tendrá lugar hasta el próximo domingo, día 12, los vecinos ya disfrutan de un verdadero preludio festivo desde el pasado día 5 con actividades de todo tipo que, en la jornada de ayer, tuvieron como protagonistas a los mayores. El alcalde, Ignacio Polo, se refiere a estas celebraciones y también a la gestión municipal.

–¿Qué novedades incluye el programa de fiestas de este año?

–La principal novedad es que hemos recuperado el baile del vermut, que era una reunión social que tenía lugar el 15 de agosto a la hora del aperitivo y en la que contaremos con la música del grupo Límite.

–¿El resto de actividades seguirá la línea de otros años?

–Sí, tendremos actividades para todos los públicos. Hoy se celebrará el Día del Niño con rampa de agua y parque infantil y volveremos a contar con una nueva edición del 'Peque Show', que será el día 13; además habrá actos deportivos con ruta senderista, campeonato de petanca, fútbol sala, BTT..; sin olvidar el festejo taurino del día 16 con novillos de Pericalvo para el rejoneador Víctor Herrero, los matadores Eduardo Gallo, Pedro El Capea y Alejandro Marcos y el novillero Manuel Diosleguarde; y la comida popular con la que se cierran las fiestas.

–Estas fiestas, al igual que las que se celebran a lo largo del año, son sufragadas por el Ayuntamiento...

–Sí, en estas fiestas sólo se cobra la entrada de los toros, aunque el Ayuntamiento tiene que aportar una cuantía significativa para que la entrada no sea muy costosa; y también dos euros por la paella, que es un precio simbólico. El resto de actividades las sufraga el Ayuntamiento, que tiene que hacer un esfuerzo importante para ello. En el resto de pueblos serranos del entorno son las peñas y asociaciones los que corren con los gastos de las fiestas, pero en Linares de Riofrío todo lo sufraga el Ayuntamiento.

- Además, a todo esto imagino que hay que sumar otras actividades que se han celebrado durante el verano.

- Sí, hemos tenido los cursos de natación y actividades como el Cross de La Honfría, la carrera BTT, el cine de verano... Y todo son gastos.

- Hablando ya de gestión municipal, el Ayuntamiento de Linares de Riofrío siempre está haciendo cosas, ¿qué es lo último en lo que se han embarcado?

- Seguimos manteniendo todos los servicios con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, con arreglo de calles, de suministro de agua, realizando talleres, ofreciendo clases de la Escuela de Música o de inglés... Y ahora, con la ayuda de Adriss hemos acabado el espacio destinado a co-woorking con el fin de asentar población y dar oportunidades a nuevos emprendedores. También queremos potenciar el polígono industrial, que tiene unas 60 parcelas libres, por lo que damos todo tipo de facilidades para la implantación de nuevas empresas.

- Y los fondos de los Planes Provinciales, ¿a qué los destinarán?

- Queremos arreglar el pabellón de deportes, dotar al gimnasio de nuevas máquinas y mejorar los parques infantiles.

- Una de sus preocupaciones, ¿cuál sería?

- Las depuradoras y las pocas ayudas que tenemos los municipios pequeños para su puesta en marcha y su mantenimiento. No dejan de dar ayudas a los municipios de más de 20.000 habitantes y después los pueblos pequeños no contamos con subvenciones que nos ayuden a mantener este tipo de infraestructuras, quizás deberían de depender de otras administraciones superiores y no ser algo que dependa de los ayuntamientos y menos de los pequeños, como son la mayoría de la provincia de Salamanca.