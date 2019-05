El Ayuntamiento de Béjar entrega 300 euros a la Asociación de Fibromialgia de Salamanca Entrega del cheque a la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. / WORD BÉJAR El próximo día 12 se celebra el día de esta enfermedad, por lo que aprovechan para dar lectura a un manifiesto REDACCIÓN / WORD BÉJAR Viernes, 10 mayo 2019, 11:43

El alcalde de Béjar, Alejo Riñones, entregó en la mañana de ayer a la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Salamanca y Provincia (Afibrosal) el cheque de 300 euros de la recaudación de Concierto, voz, guitarra y cajón de María Ángeles Cembellín y José María Osa, que se realizó el pasado día 2 en el Teatro Cervantes con motivo de las Ferias de Mayo.

Por otro lado, este sábado, 12 de mayo, es el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, por ello desde el Ayuntamiento de Béjar se ha aprovechado para leer un manifiesto junto con los socios de Afibrosal. Un documento en el que se habla de «dolor y de fatiga por partida doble, así como de regresión. En el primer caso, hablamos de dolor y fatiga desde el punto de vista físico; en el segundo, de dolor y de fatiga social, entendiendo como tal el derivado de la interacción entre los agentes que conforman la sociedad. Finalmente, de determinadas acciones que tienden a devolver estas dos enfermedades al cajón de sastre del que parecía que ya habíamos salido».

Un manifiesto en el que se habla del dolor y la fatiga que puede haber sufrido cualquier personas como «síntomas o consecuencias de una enfermedad, un accidente, ejercicio físico excesivo… y, naturalmente, se sobreentiende que circunscritos a un determinado espacio de tiempo y que desaparecerán (o quedarán residuales) con la causa que los provocó»; pero en el que se que hace hincapié en que «cuando hablamos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, el dolor y la fatiga extrema no son síntomas transitorios de una enfermedad sino que son las enfermedades en sí mismas. Un dolor y una fatiga que no cesan nunca, mermando progresivamente las capacidades físicas, emocionales y funcionales en el tiempo ya que, actualmente, no tienen cura».

Pero junto a ellos, «en la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica hay otro dolor y otra fatiga. La fatiga de tener que demostrar día a día, todos los días, que el sufrimiento físico que comportan es real, que condiciona toda la vida, que truncan ilusiones, estudios, profesiones, seguridades económicas, relaciones personales, familiares o sociales..., o el dolor añadido, fruto de la insensibilidad, de la incomprensión, de la duda, recelo, burla quizás, que crean más frustración en el intento de mantener la dignidad personal para convivir con el verdadero dolor y fatiga que condiciona nuestra vida».

El tercer punto que recogía al inicio el manifiesto, la regresión, también tiene un apartado importante en el documento, que señala que «ahora, y después de tanto esfuerzo por conseguir el reconocimiento de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica en el Sistema Público Sanitario y conseguidos avances en el reconocimiento por parte del Sistema Público Social, nos ponen en las manos la titulada 'Guía de actualización en la valoración de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, electrosensibilidad y trastornos somatomorfos' dirigida a los médicos de Atención Primaria de los centros de salud públicos y para ser implementada en todo el Estado». Una guía que, añaden, «vuelve a poner la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica en el cajón de sastre de etiologías diversas que puede crear confusión a los profesionales clínicos y, especialmente, a los evaluadores y, seguro, desasosiego en los enfermos».

Por ello dicen «de forma alta, clara y rotunda: basta. Nos sentimos doloridos, nos sentimos cansados y nos sentimos menospreciados. Queremos poder dirigir nuestras fuerzas a luchar contra las enfermedades que nos afectan, no a luchar contra molinos de viento que, parece, vuelven a reconstruirse cada vez que los derribamos».