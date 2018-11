El Ayuntamiento se enfrenta a nuevas quejas de comerciantes por la película de Amenábar Alejandro Amenábar da instrucciones en un momento del rodaje de la película. / LAYA Los técnicos municipales abordarán mañana otras tres reclamaciones de establecimientos que se vieron afectados por los cierres intermitentes de las calles durante el rodaje RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Lunes, 26 noviembre 2018, 18:08

El Ayuntamiento vuelve a enfrentarse esta semana a nuevas reclamaciones presentadas por comerciantes de establecimientos próximos a la Plaza Mayor que, según plantean en sus escritos remitidos al Consistorio, se vieron perjudicados a finales de mayo por el rodaje de la película 'Mientras dure la guerra' de Alejandro Amenábar en las calles del centro de la capital del Tormes.

Los técnicos municipales ya se pronunciaron la pasada semana, concretamente el martes día 20 durante la reunión que celebró la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior, sobre las peticiones de indemnización por responsabilidad patrimonial que plantearon tres comerciantes de la zona centro, quienes alegaron que la grabación de las escenas de la película de Aménabar incidió negativamente en la afluencia del público a sus negocios, lo que se tradujo finalmente en una disminución de las ventas que pensaban iban a poder realizar en esos días. No en vano, se produjeron cortes intermitentes en estas calles de la zona centro para poder llevar a cabo los trabajos de filmación. Los técnicos municipales analizaron los argumentos sustentados por los comerciantes y, finalmente, los acabaron desestimando, por lo que ni una de estas tres peticiones de indemnización por daños y perjuicios pudo prosperar.

La denegación de las reclamaciones no estuvo exenta de la habitual discrepancia entre las fuerzas políticas que conforman la corporación local. Ganemos criticó al grupo de gobierno del Partido Popular por no haber querido mediar entre los comerciantes y la productora de la película –MOD Producciones– para limar diferencias y poder consensuar una solución que no perjudicara a a ninguna de las partes.

Mañana martes volverá a aflorar en el Consistorio el controvertido rodaje, dado que en el orden del día de la sesión que celebrará la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior se han insertado otras tres reclamaciones por responsabilidad patrimonial por el mismo asunto. Todo apunta a que los técnicos municipales volverán a esgrimir criterios similares, dado que se trata de requerimientos por responsabilidad patrimonial con contenidos prácticamente idénticos a los recogidos en los expedientes de la pasada semana.

Los servios jurídicos del Consistorio reconocieron en sus respuestas del pasado día que, efectivamente, se produjeron cortes temporales en las calles, pero que en ningún caso provocaron un daño real o de dimensiones reseñables en la actividad cotidiana de los establecimientos comerciales ni en sus ventas diarias.

Por otro lado, el Ayuntamiento acordó el 3 de mayo, en el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Turismo, Promoción Económica y Comercio (entidad perteneciente a la estructura del Consistorio salmantino), la rúbrica de un convenio de colaboración a tres bandas entre el Ayuntamiento, la Universidad de Salamanca y MOD Producciones, con el fin de respaldar y favorecer el rodaje de 'Mientras dure la guerra' en la capital del Tormes, concediendo para tal fin una subvención de 80.000 euros.