El Ayuntamiento ha eliminado más de 2.000 pintadas vandálicas en lo que va de año Pintadas en el aula expositiva de la Cueva de Salamanca. / LAYA El Consistorio ha reforzado los medios humanos para identificar pintadas en las calles y solicitar permisos a las comunidades de vecinos para retirarlas REDACCIÓN / WORD Martes, 21 agosto 2018, 16:51

El Ayuntamiento de Salamanca ha reforzado los medios humanos para agilizar la limpieza de las pintadas vandálicas en la vía pública. Es una medida con la que se persigue no demorar la retirada de un graffiti no controlado por carecer de autorización cuando se trata de inmuebles privados. Hay que recordar que para que el Consistorio pueda llevar a cabo la limpieza de una pintada en un inmueble del que no es titular necesita una autorización expresa del propietario del mismo.

Para poner en marcha esta actuación se ha contratado a tres personas que están identificando las pintadas en la vía pública y recabando autorizaciones en las comunidades de vecinos y negocios con el fin de agilar la limpieza de las mismas.

En lo que va de mes se han identificado ya 139 pintadas en diferentes puntos de la ciudad y se han recogido 113 solicitudes para eliminarlas. Un total de 26 propietarios no han querido que la pintada sea retirada

La identificación de pintadas y recogida de autorizaciones ha comenzado por las vías principales de la ciudad y, posteriormente, esta tarea se extenderá al resto de calles de la ciudad donde hay pintadas en inmuebles de titularidad privada.

Esta medida se enmarca en el Plan Municipal de Actuación para intensificar la lucha y la limpieza contra las pintadas no controladas en la ciudad de Salamanca que persigue mejorar la imagen de la ciudad, atender la demanda de los ciudadanos y proteger el patrimonio.

En lo que va de año el Ayuntamiento de Salamanca ha retirado ya más de casi 2.000 pintadas vandálicas en diferentes emplazamientos de la capital. como fachadas, mobiliario urbano (bancos, contenedores y papeleras) o pedestales