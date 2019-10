Provincia El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y los empresarios abordarán este mes las fechas de 'los martes' Los premiados en la pasada edición del Martes Mayor recogieron ayer sus diplomas y premios. / S. G. Si se atiende a la regla no escrita de primer y segundo martes del mes de agosto, el Chico sería el cuatro y el Mayor el once SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Sábado, 5 octubre 2019, 12:59

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo reunirá este mismo mes de octubre a los empresarios para abordar las fechas de celebración del Martes Chico y del Martes Mayor tal y como confirmó la concejal de Comercio, Laura Vicente.

«Luego en el mes de junio llegan los problemas y queremos trabajar el tema con tiempo así que salvo que no se pueda por alguna circunstancia, la idea es convocar a los empresarios a lo largo de este mes», explicó en el transcurso de la entrega de premios de la pasada edición del Martes Mayor.

Este año, la reunión previa a la organización de estas fiestas no estuvo exenta de polémica y no se evitó el enfrentamiento entre los comerciantes y hosteleros de fuera de murallas y los de dentro pues los primeros defienden que su fecha es la del primer martes de agosto y el resto, que no se puede hacer coincidir el Martes Mayor con la semana del 15 de agosto pues el volumen de gente es tal que no alcanzan a atender a todo el mundo.

Sobre esa cuestión parece que el consistorio no tiene mucho margen pero según algunas fuentes, sí que estarían pensando desde el equipo deGobierno en otros cambios como por ejemplo, en llevar la verbena del Martes Chico al parking del Mercado de Abastos y la del Martes Mayor a la plaza Mayor. Hasta ahora, la primera se ha celebrado en la calle Lorenza Iglesias en su confluencia con la calle Laguna y la segunda en esa zona del mercado.

Laura Vicente sí que dejó claro que la intención es «luchar» por realzar los concursos pues este año, el concerniente a la temática, el 75 aniversario de la declaración de Ciudad Rodrigo como Conjunto Histórico-Artístico, quedó desierto.

La única categoría en la que se han repartido todos los premios y se hizo entrega en la mañana de ayer fue en la de Comercio, en la que Ferretería Sertorio obtuvo la primera posición. Gonzalo González junto con su padre Sertorio, recogió los 200 euros de premio y el diploma correspondiente. Hay que recordar que fue Sertorio González el homenajeado el pasado Martes Mayor dentro de esta fiesta por su aportación al engrandecimiento de la misma y su trayectoria empresarial.

El resto de premiados en esta categoría fueron Dedal de Plata y Mónica Monroy Fotografía, que recibieron como reconocimiento un diploma y 150 y 100 euros, respectivamente.

La relación de premiados se completó con los galardones concedidos a lo niños Álex Martín Sánchez y Enay Salazar Sánchez, que sacaron a las calles mirobrigenses el único puesto infantil que secundó la temática del Martes Mayor. Estos dos niños, como premio obtuvieron un pack de dos entradas de cine más dos paquetes de palomitas que les serán entregados en otro momento ya que ayer no pudieron acudir a la cita.