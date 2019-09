Las ayudas a los clubes deportivos mirobrigenses diferenciarán a los que son federados Víctor Gómez durante la rueda de prensa en la que presentó las bases de la convocatoria.: / S.G. CIUDAD RODRIGO Es la principal novedad de las bases de la convocatoria que cuenta con una dotación presupuestaria de 41.000 euros S.G. CIUDAD RODRIGO Martes, 10 septiembre 2019, 16:50

Las bases de la convocatoria de ayudas a los clubes deportivos introducen como principal novedad la diferenciación que se va a establecer entre aquellos que están federados y los que no, según explicó el concejal de Deportes, Víctor Gómez.

De este modo, de los 41.000 euros de dotación presupuestaria, 38.000 irán dirigidos exclusivamente a esos clubes federados y los otros 3.000 euros al resto.

El año pasado, por ejemplo, de las once entidades que se presentaron a la convocatoria, ocho contaban con deportistas federados.

«Se quiere diferenciar porque las federaciones colaboran en la difusión del deporte llegando más directamente a los deportistas», comentó Gómez, pues no hay que olvidar que esos deportistas pagan una ficha federativa. «En el caso de los no federados no se exige licencia, se paga la inscripción de la competición que es quien se encarga de pagar un seguro» por lo que desde el Ayuntamiento se entendía que no había proporcionalidad en la distribución de esas subvenciones.

Puntuará también a la hora de obtener una ayuda si el club colabora en la difusión del deporte, organiza eventos o si promociona el nombre de Ciudad Rodrigo, bien sea a través del nombre completo en sus equipaciones o con la imagen de monumentos. Se favorecerá, además, el fomento del deporte femenino o la diversidad funcional.

Una vez que las bases se publiquen en el Boletín de la provincia habrá un plazo de 15 días para formalizar la solicitud.

Por otra parte, el edil salió al paso de las manifestaciones realizadas por el portavoz de Ciudad Rodrigo en Común-IU, Domingo Benito, en las que indicaba que el equipo de Gobierno se había visto obligado a modificar el borrador inicial, entre otras cuestiones, porque «eliminó la puntuación destinada al deporte femenino y redujo considerablemente la estipulada para el deporte de personas con diversidad funcional, y ha tenido que rectificar ante la queja generalizada de la oposición».

Gómez apuntó que inicialmente «se presentó un borrador para debate, estudio y abrir la participación» y que las bases se han aprobado pro consenso por lo que «este equipo de gobierno no se ha visto obligado a rectificar sino que ha estado abierto a la colaboración de todos y se ha llegado a un acuerdo en dos comisiones, no en cuatro como pasó la anterior legislatura».

Acusó a Domingo Benito de «deslealtad» y recordó aquel capítulo de la pasada legislatura en el que «el teniente de alcalde no contó con nadie a la hora de emitir una carta a los clubes de la ciudad». Esa carta levanto mucha polémica por los requisitos que, en teoría, se iban a requerir a los clubes.

De los clubes deportivos que existen en la localidad ocho están federados. Los más numerosos son los que tienen que ver con la práctica del fútbol.