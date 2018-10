FÚTBOL - Segunda B Ayoze: «Si el técnico quiere ya estoy disponible para jugar con Unionistas» Ayoze se retira lesionado en el primer partido de Liga ante el Pontevedra. / MARÍA SERNA El central canario, que se lesionó en el tobillo y la rodilla en la primera jornada de Liga, lleva dos semanas ejercitándose con el resto del grupo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 25 octubre 2018, 16:13

Llegaba para ser uno de los baluartes de la defensa este verano a Unionistas, de hecho fue titular de todos los encuentros de la pretemporada con el equipo de Roberto Aguirre, pero en el primer encuentro liguero ante el Pontevedra en Las Pistas (1-0), Ayoze Placeres se lesionó de gravedad y ha estado de baja hasta hace una semana, cuando el defensa comenzó a ejercitarse de nuevo con sus compañeros dejando de lado las solitarias sesiones en el gimnasio y con los fisios. La culpa la tenía una doble lesión tras una mala caída, el tobillo izquierdo y la rodilla derecha, que se dañaron en la misma acción.

«Estoy entrenando ya con el grupo con normalidad, la semana pasada todavía tenía algo de molestias pero ya estoy bien. Y ahora lo primordial es ponerme al 100% físicamente», señala satisfecho el jugador de Unionistas que recuerda que en la pretemporada «la jugué toda, sin problemas, pero en el primer encuentro de Liga llegó la lesión por una mala caída, muy aparatosa. Pudo ser incluso peor pero gracias a Dios se quedó en eso. Fue duro porque han sido dos meses».

La lesión

Ayoze recuerda sobre la acción que «recuerdo que volví a entrar al campo porque solo había sentido lo del tobillo, como una especie de calambre. Intenté seguir jugando pero a medida que pisaba ya no pude. Empezaron los dolores de rodilla y me diagnosticaron el esguince». Hasta este momento, el central canario ha sido una afortunado en el fútbol porque «siempre he tenido cosas leves. Una, dos o tres semanas fuera como mucho pero nunca dos meses. Han sido dos meses duros porque te sientes fuera de la dinámica, como apartado. Los compañeros compiten y entrenan y tú estás solo en el gimnasio o con el fisio... Pero tanto yo como el resto de compañeros porque estamos teniendo muchas lesiones en el inicio de la temporada».

Precisamente con respecto a las lesiones musculares del equipo, el técnico de Unionistas ya avisó el pasado viernes de que tanto cambio de campo para entrenar con sus diferentes superficies estaba teniendo incidencia en este sentido. «Sí, se puede achacar a eso. No paramos de cambiar de superficie unas más duras y otras más blandas, de botas... el cuerpo al final de se resiente quieras o no».

El equipo charro afronta la décima jornada este sábado ante el Celta B en Las Pistas y si Roberto Aguirre le pide ser titular, el central reconoce que «hemos hablado de cómo me encuentro. Siempre me preguntan, se preocupan por mí, están atentos. Si el entrenador quiere que juegue como titular yo sí me veo para poder hacerlo. Yo siempre quiero jugar, tengo que seguir mejorando y yo me encuentro bien. Pero si me necesita estaré ahí».

Su llegada y el club

El canario, de 26 años, llegó este verano a Unionistas:«Ya sabía de ellos desde la temporada pasada, que tenían una buena afición, que homenajea a la desaparecida UDSalamanca, y cuando ascienden trasciende que se vive mucho el fútbol en la ciudad. Y eso te gusta. Quería probar en una ciudad así y en un equipo como éste que quiere crecer. Además había firmado David (Peli) y me había hablado muy bien y por eso también fiché».

Una vez ya dentro de Unionistas, el central canario expresa sobre su nuevo club que «nunca había estado en un equipo así. Eso lo hablamos en el vestuario también, que es un equipo que quiere crecer, que hace todo muy bien, aquí todo el mundo trabajo por el club, no hay deuda ninguna. Funciona de maravilla y por ese lado no tengo dudas de que va a ir para arriba». En cuanto a la afición y su 'rara' forma de actuar en el fútbol de aplaudir a sus jugadores incluso cuando pierden partidos con un jugador más en el campo, Ayoze analiza que «la verdad es que choca. Vengo de equipos en los que se juega con mucha presión por ganar y que pelean por estar arriba y cuando se pierde, cada uno se va para su casa o incluso te recriminan. Pero aquí esta afición es impresionante, se desplaza siempre. En el vestuario lo decimos todos, que son increíbles. Yo he jugado en equipos con muchos abonados pero no había visto desplazamientos así».

El equipo está tras nueve jornadas fuera del descenso, en el puesto 15º, algo que a día de hoy no firmaría Ayoze todavía. «No, el equipo puede estar más arriba. No debemos creernos inferiores a nadie y este equipo puede dar mucho que hablar».