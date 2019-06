BALONCESTO El Avenida responde a la FEB sobre la profesionalización del baloncesto femenino con la que «no hay que tener un doble rasero» Jorge Garbajosa preside la Asamblea del pasado sábado. / Foto FEB El club emite un comunicado después de que el gerente de Avenida, Carlos Méndez, solicitara en la Asamblea General una modificación de estatutos para que jugadoras, clubes y entrenadores de baloncesto femenino pudieran tener representación en dicho órgano JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 14 junio 2019, 13:02

El CB Avenida ha emitido esta mañana un comunicado oficial como respuesta a las manifestaciones que hizo el pasado miércoles el presidente de la FEB Jorge Garbajosa en un desayuno informativo con los mejores de comunición en Madrid en la que el dirigente contestaba a la rueda de prensa del club charro del pasado lunes y a las peticiones formales en la Asamblea federativa del sábado en las que el CB Avenida solicitaba a la Federación iniciar los trámites ante el Consejo Superior de Deportes para convertir al baloncesto femenino en deporte profesional.

Este es el comunicado:

CONTESTACIÓN A LAS DECLARACIONES DE DON JORGE GARBAJOSA, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO, SOBRE EL CARÁCTER NO PROFESIONAL DEL BALONCESTO FEMENINO

El pasado miércoles, 12 de junio, el presidente de la FEB, don Jorge Garbajosa, hizo referencia en un desayuno informativo con los medios a la enmienda presentada por el representante del CB Avenida, Carlos Méndez, en Asamblea General solicitando una modificación de estatutos para que jugadoras, clubes y entrenadores de baloncesto femenino pudieran tener representación en dicha Asamblea. En este desayuno, don Jorge Garbajosa calificó esta propuesta como una «irresponsabilidad» o «surrealista», por considerarla «nula de pleno derecho».

La diferencia fundamental entre la postura del Club Baloncesto Avenida y el Presidente de la FEB es clara. Mientras el Club defiende que las jugadoras, entrenadores y clubes de la máxima categoría del Baloncesto Español son ya profesionales, el segundo indica «trabajamos para que la liga femenina sea profesional«. Una diferencia ya conocida y que quedó patente en el procedimiento judicial seguido por este Club contra la FEB, que se escudó en todo momento en el carácter no profesional de las jugadoras. Entonces, como ahora, se nos tildó de surrealistas, se habló de que nuestro planteamiento era nulo de pleno derecho.

La postura oficial de la FEB, que a continuación reproducimos procedente de ese proceso judicial, está alejada de toda lógica en los tiempos actuales: «En sentido contrario, la liga femenina de baloncesto tiene la consideración de competición oficial estatal no profesional, por lo que las jugadoras de la misma –como es el caso de la jugadora que ahora nos ocupa– tienen la consideración jurídica de deportistas/jugadoras de baloncesto no profesionales (...). A ellas les resulta de aplicación la normativa emanada del ente que organiza y regula la competición en la que participan: la FEB. La participación de los clubs inscritos en la FEB en competiciones oficiales de ámbito estatal, no profesionales (como lo es la liga femenina) estará regulada por los propios Estatutos de la FEB y por los Reglamentos aprobados por los órganos competentes». La Ilma. Audiencia Provincial de Madrid no considera la postura del Club Baloncesto Avenida ni surrealista ni temeraria, y estimó la demanda del club indicando «cabe concluir que la jugadora es PROFESIONAL».

A este respecto pensamos, con el máximo respeto que nos merece la Federación Española de Baloncesto (un respeto que parece no correspondido hacia nuestro club, más antiguo de la máxima categoría del baloncesto femenino nacional) que es necesario tener las ideas claras y un criterio firme, sin doble rasero. Es momento de saber si se continuarán usando los argumentos de la no profesionalización, como ha realizado de forma expresa y reiterada en sede judicial la FEB, parapetándose en la modificación futura de leyes, o, por el contrario, existe una voluntad real e indubitable de reconocimiento e igualdad. Creemos, pues, que es la hora de decir alto y claro: las jugadoras, entrenadores y clubes son profesionales y como tal deberían ser tratados, en total igualdad con el baloncesto masculino.

Permitan terminar nuestro comunicado agradeciendo las miles de muestras de apoyo, agradecimiento y ánimo recibidas. Por parte de personas individual es, aficionados y colectivos. Un aliento que sentimos cercano y nos anima a seguir luchando por una realidad justa y que dignifique a nuestro baloncesto femenino. A todos ellos, al resto de aficionados, seguidores del deporte, y público en general les seguiremos informando de los pasos que daremos en este sentido. Muchas gracias.