BALONCESTO - Liga Femenina El CB Avenida renueva para su interior a la murciana Laura Gil Lunes, 13 mayo 2019

El CB Avenida acaba de anunciar otra renovación de cara a su proyecto 2019-2020. Si la pasada semana fueron la capitana Silvia Domínguez y la escolta Jewell Loyd las que sellaron su continuidad, ahora el club hace oficial la de la pívot murciana Laura Gil.

El club lo ha anuncido así. «Otro de los pilares de Perfumerías Avenida en las pasadas campañas seguirá con su relación contractual con el club. La murciana Laura Gil y el conjunto salmantino han acordado continuar con su vinculación, aceptando ambas partes el año de contrato adicional que se estipuló la pasada campaña bajo el formato de «1+1», según el cual club y jugadora podrían decidir continuar trabajando juntos, como así ha sido, al final de esta 18-19. Todo ello gracias a la intención del club de retenerla y al compromiso de la jugadora, que ha desestimado otras opciones».

El club añade diciendo que «Perfumerías Avenida se garantiza seguir contando con una pieza básica dentro del equipo, además de una jugadora con arraigo ya en el club y la ciudad, capaz de conseguir tangibles e intangibles que pocas en su posición aportan en cuanto a lectura de juego, defensa e intensidad. Eso unido a los números en crecimiento, que la han llevado a conseguir más de 7 puntos, 5 rebotes y casi 2 asistencias de media en poco más de veinte minutos en pista con partidazos como el que despidió la temporada en Girona, donde se fue a los 15 puntos y 9 rebotes».

Laura Gil: «Cada año ésta es más mi casa»

Ambas partes satisfechas, la relación tenía que continuar, «me siento muy a gusto, ésta es cada vez más mi casa», reconoce la internacional española, que con cien partidos en la Selección es una de las fijas en la lista de Mondelo. No para Laura Gil de trabajar y, por tanto, de crecer, «esta temporada he disfrutado jugando al baloncesto y quería seguir creciendo aquí. Si cada año te sientes valorada y consideras que la gente reconoce ese trabajo, no hay mejor premio». Se cumplirán cuatro años seguidos con la nueva temporada entrante, que dan para vivir «muchas noches mágicas en Würzburg y quiero ser una pieza importante en muchas más noches mágicas», desea Gil que, además, conoce la receta a modo de mensaje a la afición: «que sigan siendo de las mejores aficiones de Europa y vengan a darlo todo en cada partido como vamos a hacer nosotras».