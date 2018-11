Baloncesto- Liga Día Avenida regresa a la rutina de la liga regular tras el 'subidón' del Fenerbahce Imagen del partido contras Araski de la temporada pasada en Würzburg. / WORD Las salmantinas juegana las 18:30 horas contra el RPK Araski de Vitoria, un equipo también invicto que obligará a jugar «muy concentrados», según el entrenador Lino López REDACCIÓN / WORD Salamanca Viernes, 2 noviembre 2018, 23:21

Perfumerías Avenida regresa a la Liga DIA tras la gran victoria ante Fenerbahce, con prórroga incluida. El partido de hoy enfrenta a las salmantinas con el RPK Araski a las 18:30 horas en Vitoria y podrá verse a través de 'canalfeb.tv'. Uno de los grandes alicientes del choque es que se medirán dos equipos aún invictos en la actual temporada regular. Hoy, después de la montaña rusa europea, toca volver a trabajar, apretar en defensa y sumar una nueva victoria en la Liga DIA.

El entrenador de Avenida, Lino López, afirma en declaraciones a la web del club que «espero que seamos conscientes de la dificultad que tiene enfrentarse a Araski. Es un equipo imbatido, muy bien entrenado por Madelen, trabajando muy bien todos estos años». Por supuesto, el entrenador gallego confía en la profesionalidad de las jugadoras. «La sesión pre partido de hoy (por ayer) ha sido muy buena, están trabajando muy bien y creo que no va a suceder, no habrá «resaca». Harán falta todas las jugadoras al mejor nivel ante el equipo vitoriano, «son un equipo, no dependen de una jugadora, sacan rendimiento a los sistemas, detectan las ventajas y tienen muchas trampas defensivas con variantes lo que te obliga a estar muy concentrado», explica López.

Defensa

Una de las claves, será repetir el nivel de intensidad defensiva mostrada en la segunda mitad contra el Fenerbahce, que tan buenos resultados dio. «Ya sabíamos que son jugadoras con un gran perfil defensivo, capaces de defender a exteriores e interiores muchas de ellas, capaces de subir líneas como hemos visto en fases del partido ante Hatay y, sobre todo, Fenerbahce, lo que hay que intentar es mantenerlo cuarenta minutos, lo que no es fácil porque apenas estamos iniciando el trabajo», concluye Lino.

No en vano, el Araski ya acumula cuatro victorias en cuatro partidos y lo hace desde el bloque y el trabajo en equipo. Al inicio de temporada «espectacular», apuntan en Avenida de Izaskun García desde la dirección, «se une el talento de Robertson o la capacidad anotadora y de pelea de Ariel Edwards, junto con el bloque de nacionales y jugadoras de la casa a las que dirige una entrenadora de muchísimos recursos como Madelen Urieta», explican.