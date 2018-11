BALONCESTO - Liga Femenina El CB Avenida regresa a la Liga tras el parón en la 'casa' de Lino López con el colista Una acción de la última seminfinal de Avenida ante Ferrol la pasada temporada. / EL NORTE El líder invicto no quiere sorpresas en la vuelta a la competición ante un rival que no conocer aún la victoria JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 24 noviembre 2018, 11:46

Vuelta a la realidad tras el parón. El actual líder de la Lga Femenina, el CB Avenida, regresa a la competición nacional tras el parón de selecciones para seguir manteniendo su privielgiada posición en la tabla -colíder invicto con seis triunfos empatado con el Gernika Bizkaia- y lo hará visitando esta tarde a partir de las 19 horas al Baxi Ferrol, colista de la clasificación que aún no conoce la victoria y que ya ha cambiado de entrenador.

Precisamente el entrenador gallego de Avenida, Lino López, y su ayudante Álex de la Vega tendrán hoy un encuentro especial regresando a su 'casa' para medrise a un Ferrol al que ha dirigido los últimos siete años y al que llevaron desde la Liga 2 hasta disputar los play-off por el título -cayó en las últimas dos semifinales rnete al conjunto charro-.

La gran mayoría de jugadoras de Avenida han teniddo días de descanso que les vendrán muy bien para el carrusel de partido que inician hoy hasta las Navidades mientras que las internacionales españolas y Eldebrink sí que han tenido competición con sus selecciones. La intención de Avenida es recuperar cunto antes el gran estado de forma que tenía el equipo antes del parón y que le llevó a ofrecer ya un buen nivel de juego a las órdenes de Lino.

Lino López señala sobre el encuentro que y sus jugadoras tras el parón en el que uno no sabe muy bien el estado del equipo, «las internacionales han venido en general bien, con alguna molestia y cansancio típicos y el resto estaban muy bien. Es verdad que no hemos podido entrenar al mismo ritmo, lógicamente, con seis jugadoras pero hemos tenido un par de sesiones y el deseo es no perder el estado anterior y que este parón no nos frene», reseña el técnico gallego. El preparador no piensa en modificar la fórmula de rotaciones que tan buena respuesta ha tenido, «no tengo por qué cambiar la filosofía de rotaciones. Todas han respondido a la perfección porque tenemos un equipo muy completo. Además, tenemos por delante un mes muy complicado en el que todas van a ser importantes».

Sobre su vuelta a casa, explica Lino que «en Ferrol han cambiado, aunque es cierto que a muchas jugadoras las conozco y los técnicos han trabajado conmigo muchos años. Nosotras nos tenemos que centrar en nosotras y no pensar en el rival». Para las ferrolanas, se presentan semanas complicadas, «UniFerrol afronta un calendario muy difícil y también con la nueva entrenadora están en una mini pretemporada, intentarán crecer como equipo», concluye López.