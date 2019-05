BALONCESTO - Liga Femenina El CB Avenida le quita casi tres años a su plantilla Las jugadoras de Avenida se disponen a salir a la pista en un partido de la temporada recién terminada. / María Serna El equipo salmantino pasa de los casi 30 años de media en el equipo a los 27 del nuevo proyecto JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 30 mayo 2019, 18:26

Era ya un objetivo antes de que terminara la temporada en el Perfumerías Avenida y el objetivo se ha llevado a rajatabla unas semanas después de que terminara el curso deportivo. Habría dado igual que la Liga la hubiera acabado ganando el club salmantino o si, como acabó sucediendo, la terminó conquistando el Spar Citylift Girona. Desde la llegada a comienzo de año de Miguel Ángel Ortega de nuevo al banquillo del club salmantino, el deseo del catalán y de la directiva azulina era rejuvenecer la plantilla al considerar que el ciclo victorioso de la mayoría de jugadoras de esta generación había terminado -ganaron nueve títulos de forma consecutiva en España para el CBAvenida-.

Así, tras caer en la final de la Liga Femenina, en el CBAvenida se fueron anunciando o dando oficialidad a las marchas del club de jugadoras veteranas como María Asurmendi (33 años), Givens (33), Ellin Eldebrink (31), Adaora Elonu (29) o Angel Robinson (32) y además también terminaron saliendo otras más jóvenes como Belén Arrojo (24) -tenía un año más de contrato con el CB Avenida pero la granadina, que ha fichado por el Lointek Gernika- pidió salir de la entidad para buscar mayor protagonismo- y Goree (25 años).

Para remodelar la plantilla en este sentido, el club ha logrado conformar en pocos más de dos semanas con diez jugadoras que han reducido considerablemente la edad media de la plantilla. La plantilla no está cerrada oficialmente -el presidente Jorge Recio señaló ayer en este periódico que por ahora no habrá más movimientos en el equipo en este sentido aunque estarán atentos en el mercado o que incluso podría haber movimientos en el caso de que las jugadoras de la WNBA puedan incorporarse tarde al CB Avenida y no lleguen al inicio de la temporada en España y en Europa, ya que el club es posible que tenga que jugar la previa de la Euroliga al ser subcampeón de España en la Liga Femenina- pero de momento el plantel está formado por las siguientes jugadoras: en el base están Silvia Domínguez (32 años) junto a Maite Cazorla (21); en el exterior, ha renovado la estrella americana Jewell Loyd (25) y han llegado Andrea Vilaró (26) y otra gran estrella norteamericana de la WNBAcomo Tiffany Hayes (29); mientras que en el interior el CB Avenida cuenta con cinco jugadoras: Erika de Souza (37), Laura Gil (27) y los fichajes de la nigeriana Evelyn Akhator (24), la letona Kristine Vitola (28) y la holandesa Emese Hof (22).

Así, la media de edad de la plantilla que terminó la temporada con 11 jugadoras fue de casi 30 años (29,8), mientras que las diez jugadoras que conforman por ahora el plantel azulón para la temporada 2019-2020 se quedan en 27,1. Es decir, casi tres años de rebaja de media para el nuevo CB Avenida.